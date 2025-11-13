Chuva forte danifica 400 lâmpadas de postes em cidade mineira
Cidade de Luz teve mais de 1,3 mil pessoas afetadas de alguma forma pelo temporal
A cidade de Luz (MG), no Centro-Oeste do estado, teve mais de 400 lâmpadas dos postes destruídas após uma forte chuva que atingiu o município na tarde de 31 de outubro. O levantamento da extensão do dano à iluminação pública foi divulgado nesta quinta-feira (13/11).
“A Prefeitura de Luz já está em processo de compra dessas lâmpadas e, em breve, todas serão substituídas. Agradecemos a compreensão de todos”, informou o Executivo por meio das redes sociais.
O temporal, acompanhado da queda de granizo, quebrou telhados de casas e diversos veículos também foram danificados. Três dias depois, a Defesa Civil contabilizou 224 residências afetadas, sendo que 27 famílias precisaram deixar suas casas: 25 foram para imóveis de parentes e duas recorreram ao governo municipal, que as acomodou em um hotel. Não houve mortes e ninguém ficou ferido.
O Executivo municipal decretou situação de emergência no dia seguinte ao temporal, classificando o episódio como desastre de média intensidade. A medida garante a dispensa de licitações para compras urgentes.
A cidade, que tem 17.875 habitantes segundo o censo de 2022 do IBGE, teve mais de 1,3 mil pessoas afetadas de alguma forma pela forte chuva. Por isso, o Executivo recorreu à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais a fim de captar recursos.
“As equipes em campo, compostas por engenheiros e assistentes sociais, continuam as inspeções técnicas em 339 residências, trabalho crucial para fundamentar os relatórios e a solicitação de verbas”, disse a prefeitura em nota publicada em seu site no último dia 5.
