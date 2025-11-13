Assine
BALANÇO

Chuva forte danifica 400 lâmpadas de postes em cidade mineira

Cidade de Luz teve mais de 1,3 mil pessoas afetadas de alguma forma pelo temporal

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
13/11/2025 21:13

Equipes da prefeitura fazem vistoria em imóveis atingidos
Equipes da prefeitura fazem vistoria em imóveis atingidos crédito: Prefeitura de Luz/Divulgação

A cidade de Luz (MG), no Centro-Oeste do estado, teve mais de 400 lâmpadas dos postes destruídas após uma forte chuva que atingiu o município na tarde de 31 de outubro. O levantamento da extensão do dano à iluminação pública foi divulgado nesta quinta-feira (13/11).

“A Prefeitura de Luz já está em processo de compra dessas lâmpadas e, em breve, todas serão substituídas. Agradecemos a compreensão de todos”, informou o Executivo por meio das redes sociais.

O temporal, acompanhado da queda de granizo, quebrou telhados de casas e diversos veículos também foram danificados. Três dias depois, a Defesa Civil contabilizou 224 residências afetadas, sendo que 27 famílias precisaram deixar suas casas: 25 foram para imóveis de parentes e duas recorreram ao governo municipal, que as acomodou em um hotel. Não houve mortes e ninguém ficou ferido.

O Executivo municipal decretou situação de emergência no dia seguinte ao temporal, classificando o episódio como desastre de média intensidade. A medida garante a dispensa de licitações para compras urgentes.

A cidade, que tem 17.875 habitantes segundo o censo de 2022 do IBGE, teve mais de 1,3 mil pessoas afetadas de alguma forma pela forte chuva. Por isso, o Executivo recorreu à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais a fim de captar recursos.

“As equipes em campo, compostas por engenheiros e assistentes sociais, continuam as inspeções técnicas em 339 residências, trabalho crucial para fundamentar os relatórios e a solicitação de verbas”, disse a prefeitura em nota publicada em seu site no último dia 5.

