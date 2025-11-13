Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÕES

Mãe bate em filha com mangueira por não conseguir fazer o dever de casa

O pai relatou que a esposa já havia sido alertada sobre o comportamento agressivo. Mãe pagou fiança e foi liberada

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
13/11/2025 19:03

compartilhe

SIGA
x
Mãse bateu na filha por que ela não conseguiu fazer o dever de casa
Mãse bateu na filha por que ela não conseguiu fazer o dever de casa crédito: Divulgação

A mãe de uma menina de 6 anos foi presa por agressão à filha, após denúncia da escola da criança, em João Pinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Professores da Escola Municipal Israel Pinheiro (CAIC) perceberam hematomas nos braços da menina e estranharam o fato de ela usar meia-calça em um dia quente.

Era uma tentativa de esconder as marcas nas pernas da menina. A direção acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

A criança contou que foi agredida com uma mangueira porque não conseguiu fazer o dever de casa. A mãe confirmou as agressões, alegando "falta de paciência".

O pai relatou que a esposa já havia sido alertada sobre o comportamento agressivo.

A menina foi levada à UPA, onde exames constataram lesões em várias partes do corpo. A mãe foi autuada por maus-tratos com agravante por ser contra descendente.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após pagar fiança de R$ 1.518, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade

Tópicos relacionados:

agressao crianca mae minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay