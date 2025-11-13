Mãe bate em filha com mangueira por não conseguir fazer o dever de casa
O pai relatou que a esposa já havia sido alertada sobre o comportamento agressivo. Mãe pagou fiança e foi liberada
A mãe de uma menina de 6 anos foi presa por agressão à filha, após denúncia da escola da criança, em João Pinheiro.
Professores da Escola Municipal Israel Pinheiro (CAIC) perceberam hematomas nos braços da menina e estranharam o fato de ela usar meia-calça em um dia quente.
Era uma tentativa de esconder as marcas nas pernas da menina. A direção acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.
A criança contou que foi agredida com uma mangueira porque não conseguiu fazer o dever de casa. A mãe confirmou as agressões, alegando "falta de paciência".
O pai relatou que a esposa já havia sido alertada sobre o comportamento agressivo.
A menina foi levada à UPA, onde exames constataram lesões em várias partes do corpo. A mãe foi autuada por maus-tratos com agravante por ser contra descendente.
Após pagar fiança de R$ 1.518, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade