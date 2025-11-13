MG: avião agrícola perde potência e piloto faz pouso forçado em canavial

Um avião agrícola sofreu um acidente, na tarde desta quinta-feira (13/11), em uma fazenda localizada no município de Campo Florido, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o piloto, um homem de 35 anos, foi resgatado consciente e apresentando ferimentos leves.

"Segundo relato de testemunhas, o piloto percebeu que o avião perdeu a potência e altitude, tendo que realizar um pouso forçado em uma plantação de cana-de-açúcar, próxima á rede de alta tensão", disse o 2º sargento do Corpo de Bombeiros, Fernando Camargos e Silva.

A aeronave tinha a função de pulverização em plantações da região. Antes mesmo da equipe dos Bombeiros chegar, o piloto foi socorrido por civis, que levaram o homem até o Pronto Socorro do município.

O avião permanece no local para início da investigação sobre o acidente.

