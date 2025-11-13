Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

MG: avião agrícola perde potência e piloto faz pouso forçado em canavial

O piloto foi socorrido por civis e encaminhado para o Pronto Socorro do município

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
13/11/2025 18:00

compartilhe

SIGA
x
O avião permanece no local para início da investigação sobre o acidente.
O avião permanece no local para início da investigação sobre o acidente crédito: Reprodução / Corpo de Bombeiros

Um avião agrícola sofreu um acidente, na tarde desta quinta-feira (13/11), em uma fazenda localizada no município de Campo Florido, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o piloto, um homem de 35 anos, foi resgatado consciente e apresentando ferimentos leves. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Segundo relato de testemunhas, o piloto percebeu que o avião perdeu a potência e altitude, tendo que realizar um pouso forçado em uma plantação de cana-de-açúcar, próxima á rede de alta tensão", disse o 2º sargento do Corpo de Bombeiros, Fernando Camargos e Silva. 

Leia Mais

A aeronave tinha a função de pulverização em plantações da região. Antes mesmo da equipe dos Bombeiros chegar, o piloto foi socorrido por civis, que levaram o homem até o Pronto Socorro do município. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O avião permanece no local para início da investigação sobre o acidente. 

 *Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

acidente aviao aviao-agricola minas-gerais queda-de-aviao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay