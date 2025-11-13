Indiciado homem que matou a ex-mulher a facadas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil indiciou, nesta quinta-feira (13/11), um homem, de 48 anos, que matou uma mulher, de 38, em 2 de novembro último, na cidade de São Francisco (MG), na Região Norte do estado.

Ele é suspeito de crime de feminicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil, aumentado por descumprir medida protetiva. A mulher foi morta a facadas. O indiciado é ex-companheiro da vítima. Ele já tinha sido preso em flagrante e está no sistema prisional.

Segundo as investigações, o suspeito agiu de forma premeditada e teria se aproveitado de um momento de vulnerabilidade da vítima, que estava deitada na cama dela, em casa, para atacá-la.

Os policiais contam que o homem tinha dado três golpes na vítima, e que até esse instante, a mulher tentava se defender, então o homem a agarrou e desferiu mais golpes.

A perícia confirmou que a vítima tinha múltiplas lesões cortantes e contusas compatíveis com o uso de arma branca.

Segundo a delegada Jennifer Reis, a vítima tinha medida protetiva contra o suspeito, e ele já havia sido preso por descumprir a ordem judicial, em 23 de outubro, mas obteve alvará judicial de soltura.

Ele foi julgado, pelo descumprimento da medida e por ameaçar a ex-companheira, a uma pena de três anos e sete meses, no entanto, estava foragido. Retornou nove dias depois a São Francisco, e cometeu o feminicídio.

“Trata-se de um crime brutal, praticado com extrema violência e motivado por um sentimento de posse. A investigação reuniu provas robustas que demonstram a premeditação e a crueldade do suspeito”, dia a delegada Jennifer Reis”.