FEMINICÍDIO

Homem mata esposa e filho de 9 anos presencia o crime na Grande BH

Mulher foi morta com golpes de faca dentro de casa. Homem tentou tirar a própria vida depois de cometer o crime

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/11/2025 07:00

Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII
Homem mata esposa e tenta se matar logo em seguida; ele foi socorrido em estado grave ao Hospital João XXIII crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Um homem de 40 anos matou a esposa de 37 e, em seguida, tentou tirar a própria vida na noite dessa terça-feira (11/11), no Bairro Morro Alto, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio, mas, ao chegar ao local, os policiais constataram que também se tratava de um caso de feminicídio.

A vítima foi encontrada dentro da residência já sem vida e com diversas perfurações pelo corpo.

O filho do casal, de 9 anos, foi retirado do local e contou que a mãe havia trancado o portão de casa, quando o pai pulou o muro, entrou pela janela e passou a atacá-la com uma faca.

A perícia da Polícia Civil constatou duas perfurações no pescoço, uma no peito e duas nos ombros da vítima. A arma usada no crime foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

O homem foi socorrido em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).

