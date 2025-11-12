Homem mata esposa e filho de 9 anos presencia o crime na Grande BH

Um homem de 40 anos matou a esposa de 37 e, em seguida, tentou tirar a própria vida na noite dessa terça-feira (11/11), no Bairro Morro Alto, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio, mas, ao chegar ao local, os policiais constataram que também se tratava de um caso de feminicídio.

A vítima foi encontrada dentro da residência já sem vida e com diversas perfurações pelo corpo.

O filho do casal, de 9 anos, foi retirado do local e contou que a mãe havia trancado o portão de casa, quando o pai pulou o muro, entrou pela janela e passou a atacá-la com uma faca.

A perícia da Polícia Civil constatou duas perfurações no pescoço, uma no peito e duas nos ombros da vítima. A arma usada no crime foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

O homem foi socorrido em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).