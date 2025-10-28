Homem tenta matar jovem que acusou a esposa dele de traição com enteado

Um homem de 40 anos tentou assassinar uma mulher de 18 anos depois que ela teria dito que a esposa o traía com o enteado dele. O crime ocorreu no Bairro Rosário III, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de esfaqueamento. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares até uma Upa próxima. A jovem apresentava quatro perfurações no corpo e estava inconsciente. De acordo com a equipe médica, uma das facadas atingiu o rim e o pulmão, o que agravou seu quadro clínico.

Testemunhas relataram que o agressor chegou armado com uma faca, acompanhado da esposa, e primeiro tentou atacar o filho da vítima, que conseguiu escapar. Em seguida, o homem invadiu a casa e golpeou a jovem.

Populares intervieram, conseguiram tomar a faca do agressor e socorrer a vítima. O autor fugiu em uma motocicleta logo em seguida. A PM foi até a casa do suspeito e foi recebida pela esposa, que confirmou que a vítima havia passado em frente à residência dias antes e teria insinuado a traição.

Motivado pela acusação, o homem foi até a casa da jovem e a atacou. No imóvel do suspeito, os policiais encontraram 18 porções de maconha escondidas em uma sacola sob a escada. A esposa entregou ainda duas facas e um cutelo, temendo o retorno do marido.

O homem segue sendo procurado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.