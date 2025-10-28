BH: mulher é ferida com garrafa quebrada por jovem companheiro
Suspeito, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso depois do ataque no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG)
Uma mulher de 45 anos foi agredida com uma garrafa quebrada pelo companheiro, de 22 anos, nessa segunda-feira (27/10), no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada depois de uma denúncia de briga de casal, na qual o homem teria ferido a vítima. Ao chegar ao local, A PM encontrou a mulher com corte profundo na região do pescoço e dificuldade para falar.
Mesmo ferida, ela conseguiu relatar que o companheiro a imobilizou com um mata-leão e, em seguida, a atacou com uma garrafa quebrada. A mulher contou ainda que o agressor é violento e a ameaça com frequência, dizendo viver em constante medo.
O suspeito foi localizado nas imediações e preso em flagrante. Ele alegou que a companheira teria furtado a carteira dele, o que teria motivado as agressões. De acordo com a PM, o jovem usa tornozeleira eletrônica e é considerado de alta periculosidade, com envolvimento em quadrilhas e diversos registros criminais e processos judiciais em andamento.
Depois de ser detido, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi levada ao hospital e segue internada.