Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

BH: mulher é ferida com garrafa quebrada por jovem companheiro

Suspeito, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso depois do ataque no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/10/2025 08:18

compartilhe

SIGA
x
Tentativa de feminicídio aconteceu no Bairro São Paulo, em Belo Horizonte
Tentativa de feminicídio aconteceu no Bairro São Paulo, em Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 45 anos foi agredida com uma garrafa quebrada pelo companheiro, de 22 anos, nessa segunda-feira (27/10), no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada depois de uma denúncia de briga de casal, na qual o homem teria ferido a vítima. Ao chegar ao local, A PM encontrou a mulher com corte profundo na região do pescoço e dificuldade para falar.

Leia Mais

Mesmo ferida, ela conseguiu relatar que o companheiro a imobilizou com um mata-leão e, em seguida, a atacou com uma garrafa quebrada. A mulher contou ainda que o agressor é violento e a ameaça com frequência, dizendo viver em constante medo.

O suspeito foi localizado nas imediações e preso em flagrante. Ele alegou que a companheira teria furtado a carteira dele, o que teria motivado as agressões. De acordo com a PM, o jovem usa tornozeleira eletrônica e é considerado de alta periculosidade, com envolvimento em quadrilhas e diversos registros criminais e processos judiciais em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de ser detido, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi levada ao hospital e segue internada.

Tópicos relacionados:

bh feminicidio minas-gerais violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay