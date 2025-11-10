BH: homem ateia fogo em companheira por causa de suposta traição

Um homem de 44 anos ateou fogo na companheira de 41 anos durante uma discussão motivada por suposta traição, na noite desse sábado (8/11), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o namorado chegou na casa dela acusando-a de infidelidade. Durante o desentendimento, o homem foi até a cozinha, pegou um recipiente com cerca de 1 litro de álcool e ateou fogo no corpo da vítima.

Logo depois do crime, o suspeito fugiu. A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital João XXIII, apresentando queimaduras de segundo grau no tórax e abdômen.

Os militares estiveram na casa do autor, mas familiares informaram que ele ainda não havia retornado. As buscas pelo suspeito continuam. O homem deverá responder por tentativa de feminicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

