TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

BH: homem ateia fogo em companheira por causa de suposta traição

Vítima de 41 anos teve queimaduras de 2º grau e foi levada em estado grave ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte

10/11/2025 08:09

Homem ateou fogo por suposta traição e vítima de 41 anos teve queimaduras de 2º grau
crédito: Rawpixel/Divulgação

Um homem de 44 anos ateou fogo na companheira de 41 anos durante uma discussão motivada por suposta traição, na noite desse sábado (8/11), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o namorado chegou na casa dela acusando-a de infidelidade. Durante o desentendimento, o homem foi até a cozinha, pegou um recipiente com cerca de 1 litro de álcool e ateou fogo no corpo da vítima.

Logo depois do crime, o suspeito fugiu. A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital João XXIII, apresentando queimaduras de segundo grau no tórax e abdômen.

Os militares estiveram na casa do autor, mas familiares informaram que ele ainda não havia retornado. As buscas pelo suspeito continuam. O homem deverá responder por tentativa de feminicídio.

