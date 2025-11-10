Assine
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

BH: homem atira contra companheira depois de ser confrontado por traição

Mulher de 20 anos foi perseguida e agredida com coronhada; autor, de 24, foi preso com revólver calibre .38

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/11/2025 05:57

A tentativa de feminicídio aconteceu no Bairro Jardim Alvorada, Região da Pampulha em Belo Horizonte (MG)
A tentativa de feminicídio aconteceu no Bairro Jardim Alvorada, Região da Pampulha em Belo Horizonte (MG)

Uma mulher de 20 anos foi atacada a tiros e agredida pelo companheiro de 24 anos na madrugada desta segunda-feira (10), na Rua Flor da Amizade, Bairro Jardim Alvorada, Região da Pampulha em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu depois de uma discussão motivada por ciúmes e infidelidade.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima descobriu que o companheiro mantinha um relacionamento com uma vizinha e decidiu confrontá-lo. Insatisfeita com as justificativas dele, a jovem foi até a casa da vizinha para tirar satisfações pessoalmente.

O autor, inconformado, pegou um revólver calibre .38 e foi atrás da companheira. No momento em que ela conversava com a vizinha, o homem atirou várias vezes em direção à mulher, pelas costas. A vítima conseguiu correr e entrou na casa onde morava com o agressor, sendo perseguida até o interior do imóvel.

Dentro da residência, o casal continuou a discutir. A mulher contou que não se lembra se ele chegou a atirar novamente, mas afirmou ter sido atingida por uma coronhada na mão direita. Em seguida, conseguiu escapar e pediu ajuda à mãe, que enviou um carro de aplicativo para resgatá-la.

No caminho até a delegacia, mãe e filha encontraram uma viatura da Polícia Militar, que foi informada sobre o ocorrido. Os militares foram até o local e prenderam o suspeito em flagrante, apreendendo o revólver calibre .38 com cartuchos picotados no tambor, que significa que foram inutilizadas ou adulteradas, apresentando marcas (picotes, furos ou cortes) que impedem o funcionamento normal do cartucho.

A mulher recebeu atendimento médico e o caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

