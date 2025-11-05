Assine
FEMINICÍDIO

BH: Polícia Civil indicia homem suspeito de matar mulher trans

Principal prova foram as imagens de uma câmera de segurança, que flagrou momento do feminicídio na Região de Venda Nova

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
05/11/2025 17:48

Autor do crime está preso, aguardando julgamento em presídio mineiro
Autor do crime está preso, aguardando julgamento em presídio mineiro crédito: Redes sociais

A Polícia Civil indiciou um homem de 24 anos por feminicídio, suspeito de matar a namorada trans, de 45, com pisões na cabeça em plena luz do dia. O crime ocorreu no último dia 20 de outubro na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O inquérito foi concluído pela delegada Iara França, do Núcleo de Combate ao Feminicídio, vinculado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo ela, o casal estava em um supermercado, onde iniciaram a discussão. Já as agressões físicas aconteceram em via pública.

“A partir do momento que saem caminhando do estabelecimento, ele começa a agredi-la com socos e ela já cai ao solo. Nós contabilizamos sete pisões na cabeça dela; isso filmado por câmera de segurança. Ele estava descalço – isso chama a nossa atenção, pelo porte físico avantajado – e, em questão de dez segundos, tira a vida da vítima”, conta a delegada Iara.

O casal, segundo a delegada, se conheceu há três anos, e o relacionamento era conturbado, com a violência sendo parte da rotina. “A vítima tentou terminar com ele por três ocasiões e clamou por socorro da família dela duas semanas antes de ser morta. Foi um dos términos; ela mandou uma mensagem dizendo que ia morrer”.

Segundo a policial, familiares da íntima chegaram a ir até a residência do casal e encontraram a mulher com marcas da agressão.

A delegada diz também, que a vítima não registrou ocorrência contra o companheiro. “Importante frisar que a mulher trans tem hoje reconhecidos os mesmos direitos da mulher cisgênero, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano. Ela também é abraçada pela Lei Maria da Penha e pode pedir os mesmos direitos previstos na legislação”.

O autor do crime foi preso no dia do crime pela Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e o flagrante ratificado.

No momento de prestar depoimento, o homem ficou em silêncio. Mas, apesar disso, com base em provas, a Justiça deferiu o pedido da delegada Iara, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. O criminoso está no sistema penal.

