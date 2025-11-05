BH: Polícia Civil indicia homem suspeito de matar mulher trans
Principal prova foram as imagens de uma câmera de segurança, que flagrou momento do feminicídio na Região de Venda Nova
compartilheSIGA
A Polícia Civil indiciou um homem de 24 anos por feminicídio, suspeito de matar a namorada trans, de 45, com pisões na cabeça em plena luz do dia. O crime ocorreu no último dia 20 de outubro na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O inquérito foi concluído pela delegada Iara França, do Núcleo de Combate ao Feminicídio, vinculado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo ela, o casal estava em um supermercado, onde iniciaram a discussão. Já as agressões físicas aconteceram em via pública.
“A partir do momento que saem caminhando do estabelecimento, ele começa a agredi-la com socos e ela já cai ao solo. Nós contabilizamos sete pisões na cabeça dela; isso filmado por câmera de segurança. Ele estava descalço – isso chama a nossa atenção, pelo porte físico avantajado – e, em questão de dez segundos, tira a vida da vítima”, conta a delegada Iara.
- Corpo de mulher trans morta pelo ex será enterrado nesta terça (21/10)
- Mulher trans é espancada até a morte em rua movimentada de Belo Horizonte
- Mulher trans é assassinada com facada em posto de combustíveis em Minas
O casal, segundo a delegada, se conheceu há três anos, e o relacionamento era conturbado, com a violência sendo parte da rotina. “A vítima tentou terminar com ele por três ocasiões e clamou por socorro da família dela duas semanas antes de ser morta. Foi um dos términos; ela mandou uma mensagem dizendo que ia morrer”.
Segundo a policial, familiares da íntima chegaram a ir até a residência do casal e encontraram a mulher com marcas da agressão.
A delegada diz também, que a vítima não registrou ocorrência contra o companheiro. “Importante frisar que a mulher trans tem hoje reconhecidos os mesmos direitos da mulher cisgênero, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano. Ela também é abraçada pela Lei Maria da Penha e pode pedir os mesmos direitos previstos na legislação”.
O autor do crime foi preso no dia do crime pela Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e o flagrante ratificado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No momento de prestar depoimento, o homem ficou em silêncio. Mas, apesar disso, com base em provas, a Justiça deferiu o pedido da delegada Iara, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. O criminoso está no sistema penal.