HOMICÍDIO

MG: mulher trans é presa por enforcar namorado até a morte

A mulher trans é suspeita de ter enfocado o namorado, de 23 anos, até a morte, no sábado (1º/11), no Centro da cidade

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/11/2025 18:32 - atualizado em 03/11/2025 18:34

Mulher é presa por matar companheiro em suposta briga em Patos de Minas
Mulher é presa por matar companheiro em briga em Patos de Minas crédito: Geelge Street View/RTeprodução

Depois de ser detida pela suspeita de matar o namorado, nesse domingo (2/11), uma cabeleireira teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A mulher trans é suspeita de ter enfocado o namorado, de 23 anos, até a morte, no sábado (1º/11), no Centro da cidade. Ela alega legítima defesa.

A mulher contou à Polícia Militar que os dois tinham bebido e usado cocaína, e o homem teria ficado agressivo, chegando a ameaçá-la com uma faca. Houve briga, e ela o segurou com um mata-leão, até que o namorado desmaiou.

Vizinhos perceberam a movimentação na casa, e a polícia foi chamada. Os militares encontraram a vítima caído no chão, já morta.

A suspeita chegou a pedir liberdade durante a audiência de custódia, mas, devido à gravidade do caso e o histórico criminal da acusada, a prisão foi mantida. Inclusive, antes da morte do namorado, a cabeleireira cumpria pena em regime semiaberto por roubo, extorsão, lesão corporal e tráfico de drogas.

O caso segue em investigação por parte da Polícia Civil.

