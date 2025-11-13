Assine
overlay
Início Gerais
MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA

Homem leva tiro na cabeça e sobrevive em Uberlândia

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ouviram disparos durante a madrugada e viram um homem caído no chão

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
13/11/2025 17:53

compartilhe

SIGA
x
Homem leva tiro na cabeça e sobrevive em Uberlândia
Homem leva tiro na cabeça e sobrevive em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada desta quinta-feira (13/11), em Uberlândia, na qual um homem foi baleado na cabeça e sobreviveu. O estado de saúde dele ainda é grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime foi registrado na Rua Marlos Urquiza Cavalcanti, no Bairro Monte Hebron, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro.

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ouviram disparos durante a madrugada e viram um homem caído no chão. Houve relatos de que dois homens em uma motocicleta seriam os autores do crime.

Como os policiais foram os primeiros a chegar ao local, a vítima começou a ser transportada em direção ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

No caminho, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também atendia à ocorrência. A vítima foi estabilizada e seguiu para o hospital.

O homem, de 56 anos, foi atingido por seis tiros — na cabeça, pescoço, braços, perna esquerda e glúteo. Ele chegou a apresentar consciência durante o atendimento inicial, apesar da gravidade do caso.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais realizaram diligências na região em busca de informações, mas nenhum suspeito foi localizado. Ainda não se sabe a motivação do crime nem a identidade dos atiradores.

Tópicos relacionados:

minas-gerais pm tentativa-de-homicidio uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay