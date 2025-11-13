Homem leva tiro na cabeça e sobrevive em Uberlândia

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada desta quinta-feira (13/11), em Uberlândia, na qual um homem foi baleado na cabeça e sobreviveu. O estado de saúde dele ainda é grave.

O crime foi registrado na Rua Marlos Urquiza Cavalcanti, no Bairro Monte Hebron, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ouviram disparos durante a madrugada e viram um homem caído no chão. Houve relatos de que dois homens em uma motocicleta seriam os autores do crime.

Como os policiais foram os primeiros a chegar ao local, a vítima começou a ser transportada em direção ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

No caminho, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também atendia à ocorrência. A vítima foi estabilizada e seguiu para o hospital.

O homem, de 56 anos, foi atingido por seis tiros — na cabeça, pescoço, braços, perna esquerda e glúteo. Ele chegou a apresentar consciência durante o atendimento inicial, apesar da gravidade do caso.

Os policiais realizaram diligências na região em busca de informações, mas nenhum suspeito foi localizado. Ainda não se sabe a motivação do crime nem a identidade dos atiradores.