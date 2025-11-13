Assine
HOMICÍDIO

Mulher é indiciada por matar homem ao jogar gasolina e atear fogo nele

Em sua defesa, a mulher alegou que tinha sofrido abusos sexuais, mas não há provas sobre isso

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
13/11/2025 15:29 - atualizado em 13/11/2025 15:31

O crime chocou a população de São Francisco
A morte de um homem, de 32 anos, em 1º de novembro deste ano, em São Francisco, no Norte de Minas Gerais, foi esclarecida pela Polícia Civil, que terminou o inquérito, indiciado uma mulher, também de 32 anos. Ele foi queimado dentro de casa.

Segundo o inquérito, a mulher ateou gasolina e colocou fogo na vítima, enquanto ela dormia e, em seguida, fugiu. Acabou presa no mesmo dia, mas alegou, na época da prisão, que estava transtornada, pois sofria abusos sexuais cometidos pelo homem.

O delegado Cézar Salgueiro explicou que a mulher não apresentou provas ou registros anteriores de denúncias relacionadas com os supostos abusos.

Ele contou, também, que depois do ataque, a mulher fugiu do local sem prestar socorro. Ainda assim, ela foi localizada e presa em flagrante.

Terror

A morte do homem parecia com cenas de um filme de terror. Após ser atacado, o homem, com o corpo em chamas, conseguiu ainda chegar à casa da mãe para pedir ajuda.

Familiares o socorreram e o levaram ao hospital local, sendo transferido posteriormente para Montes Claros, mas morreu dois dias depois.

O laudo pericial aponta queimaduras de segundo grau em cerca de 95% do corpo, incluindo face, tronco, membros e região genital. A causa da morte teria sido um choque hipovolêmico decorrente das extensas queimaduras.


