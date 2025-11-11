Idosa morre em incêndio no barracão em que morava
Fogo atingiu principalmente a cozinha da moradia. Vítima foi encontrada caída, próximo ao banheiro
Uma mulher de 65 anos morreu, na manhã desta terça-feira (11/11), em consequência de um incêndio, em sua casa, no Bairro Vila São Francisco, em Lavras, no Sul de Minas Gerais.
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado do incêndio, feito por vizinhos, às 9h20. Segundo o pedido de socorro, um barracão nos fundos de uma casa estaria pegando fogo.
Quando a guarnição dos bombeiros chegou ao local, o fogo já tinha sido controlado por vizinhos. As chamas tinham se concentrado na cozinha do barracão, destruindo eletrodomésticos, e utensílios.
Ao fazer a varredura do imóvel, os militares encontraram a idosa caída, próximo ao banheiro. Ela estava morta, com queimaduras no rosto e vias aéreas.
A Polícia Civil foi comunicada e a perícia foi chamada ao local. Os bombeiros fizeram um levantamento sobre o incêndio. O corpo da vítima foi entregue a uma funerária.
