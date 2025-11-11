Assine
LAVRAS

Idosa morre em incêndio no barracão em que morava

Fogo atingiu principalmente a cozinha da moradia. Vítima foi encontrada caída, próximo ao banheiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/11/2025 14:39

Fogo destruiu a cozinha do barracão. Idosa teve rosto e vias respiratórias queimados
Fogo destruiu a cozinha do barracão. Idosa teve rosto e vias respiratórias queimados crédito: CBMMG

Uma mulher de 65 anos morreu, na manhã desta terça-feira (11/11), em consequência de um incêndio, em sua casa, no Bairro Vila São Francisco, em Lavras, no Sul de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado do incêndio, feito por vizinhos, às 9h20. Segundo o pedido de socorro, um barracão nos fundos de uma casa estaria pegando fogo.

Quando a guarnição dos bombeiros chegou ao local, o fogo já tinha sido controlado por vizinhos. As chamas tinham se concentrado na cozinha do barracão, destruindo eletrodomésticos, e utensílios.

Ao fazer a varredura do imóvel, os militares encontraram a idosa caída, próximo ao banheiro. Ela estava morta, com queimaduras no rosto e vias aéreas.

A Polícia Civil foi comunicada e a perícia foi chamada ao local. Os bombeiros fizeram um levantamento sobre o incêndio. O corpo da vítima foi entregue a uma funerária.

Tópicos relacionados:

barracao idosa incendio lavras minas-gerais

