INCÊNDIO EM BH

BH: loja de calçados pega fogo no Bairro Buritis

Incêndio na madrugada mobilizou bombeiros e foi controlado antes de se espalhar para outras lojas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2025 09:23 - atualizado em 11/11/2025 09:25

Incêndio em loja de calçados no Buritis aconteceu durante a madrugada e fogo já foi controlado pelos bombeiros
Incêndio em loja de calçados no Buritis aconteceu durante a madrugada e fogo já foi controlado pelos bombeiros crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um incêndio atingiu uma loja de calçados na Rua Bolívar Ferreira de Melo, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta terça-feira (11/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 5h30. As chamas foram combatidas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse para outras edificações vizinhas.

Durante a ocorrência, não houve vítimas. A operação contou com o empenho de seis militares, que utilizaram um caminhão auto bomba e uma caminhonete de salvamento. Aproximadamente 1.000 litros de água foram usados no combate ao incêndio.

A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionadas para avaliar os danos estruturais e investigar as causas do fogo.

O incêndio foi controlado ainda nas primeiras horas da manhã, e a área permanece isolada para trabalho das equipes técnicas.

Material ficou destruído com as chamas que atingiram a loja de calçados em BH
Material ficou destruído com as chamas que atingiram a loja de calçados em BH Corpo de Bombeiros/Divulgação

bh bombeiros buritis incendio minas-gerais

