BH: loja de calçados pega fogo no Bairro Buritis
Incêndio na madrugada mobilizou bombeiros e foi controlado antes de se espalhar para outras lojas
compartilheSIGA
Um incêndio atingiu uma loja de calçados na Rua Bolívar Ferreira de Melo, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta terça-feira (11/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 5h30. As chamas foram combatidas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse para outras edificações vizinhas.
Leia Mais
Durante a ocorrência, não houve vítimas. A operação contou com o empenho de seis militares, que utilizaram um caminhão auto bomba e uma caminhonete de salvamento. Aproximadamente 1.000 litros de água foram usados no combate ao incêndio.
A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionadas para avaliar os danos estruturais e investigar as causas do fogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O incêndio foi controlado ainda nas primeiras horas da manhã, e a área permanece isolada para trabalho das equipes técnicas.