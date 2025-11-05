Rotam prende suspeitos de incendiar ônibus e ameaçar 'queimar BH inteira'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar informou, na noite desta quarta-feira (5/11), que dois homens, suspeitos de incendiar um ônibus da linha 634 (Estação Vilarinho/Nova York), no Bairro Nova York, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), foram presos em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Além da dupla, um terceiro homem, que estava junto com os suspeitos do ataque no momento da abordagem policial, foi detido. A princípio, ele não teria participado do incêndio criminoso, mas acabou conduzido à delegacia porque os militares da Rotam encontraram e apreenderam com o trio duas armas e uma quantidade de drogas, que ainda está sendo contabilizada.

Após o ataque, que aconteceu na noite dessa terça-feira (4/11), os criminosos deixaram uma carta, assinada pela facção criminosa Bonde dos Malucos (entenda mais abaixo).

Segundo o motorista do coletivo, o crime ocorreu faltando cerca de 15 minutos para o fim do expediente. Três homens encapuzados e armados entraram no ônibus e ordenaram que ele descesse. Segundo moradores, quatro indivíduos participaram da ação: dois deles em uma motocicleta e os outros dois a pé.

Após jogar líquido inflamável, um deles ateou fogo ao veículo. Uma carta foi entregue para que fosse repassada à polícia. O grupo ainda ameaçou clientes de um bar próximo, ordenando que ninguém contasse nada sobre o ocorrido.

Carta e ameaça de "queimar BH inteira"

Na mensagem endereçada à juíza Bárbara Isadora, da comarca do Presídio de Ribeirão das Neves, os criminosos denunciam violações de direitos dentro da unidade prisional, como agressões, desrespeito durante atendimentos de saúde e problemas nas visitas de familiares. O texto exige "atenção e fiscalização dos órgãos competentes" e termina com a ameaça de "queimar BH inteira".

