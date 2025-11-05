Assine
SEGUNDO ALERTA NESTA QUARTA

MG tem 288 cidades em 'perigo' para tempestades e ventos de até 100 km/h

Válido até as 10h desta quinta-feira (6/11), o aviso meteorológico, classificado como "perigo", prevê ventos fortes entre 60 e 100 km/h

Bruno Luis Barros
05/11/2025 22:10

Vista da Região Nordeste de BH, a partir do Bairro Fernão Dias. Capital está sob alerta de chuvas emitido pela Defesa Civil
Vista da Região Nordeste de BH, a partir do Bairro Fernão Dias. Outro alerta emitido mais cedo coloca todo o estado sob alerta de tempestade crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade às 16h desta quarta-feira (5/11), prevendo chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 100 mm/dia) para 288 cidades de Minas Gerais.

Válido até as 10h desta quinta-feira (6/11), o aviso meteorológico, classificado como “perigo”, indica ainda ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores (confira a lista de cidades abaixo).

Mais cedo, o Inmet já havia emitido um alerta amarelo de chuvas, classificado como “perigo potencial”, para todos os 853 municípios mineiros. De menor intensidade, o comunicado do instituto informava sobre a possibilidade de chuvas fortes de até 50mm/dia, além de ventos entre 40km/h e 60km/h.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Orientações do Inmet e Defesa Civil

  • Evite áreas de inundação
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Relação de cidades em ordem alfabética:

  1. Abre Campo
  2. Acaiaca
  3. Aimorés
  4. Aiuruoca
  5. Alagoa
  6. Além Paraíba
  7. Alfredo Vasconcelos
  8. Alpercata
  9. Alto Caparaó
  10. Alto Jequitibá
  11. Alto Rio Doce
  12. Alvarenga
  13. Amparo do Serra
  14. Andrelândia
  15. Antônio Carlos
  16. Antônio Prado de Minas
  17. Aracitaba
  18. Arantina
  19. Araponga
  20. Argirita
  21. Astolfo Dutra
  22. Ataléia
  23. Baependi
  24. Barão de Monte Alto
  25. Barbacena
  26. Barroso
  27. Belmiro Braga
  28. Bias Fortes
  29. Bicas
  30. Bocaina de Minas
  31. Bom Jardim de Minas
  32. Bom Jesus do Galho
  33. Bom Repouso
  34. Borda da Mata
  35. Brás Pires
  36. Brazópolis
  37. Bueno Brandão
  38. Bugre
  39. Cachoeira de Minas
  40. Caiana
  41. Cajuri
  42. Camanducaia
  43. Cambuí
  44. Cambuquira
  45. Campanha
  46. Canaã
  47. Caparaó
  48. Capela Nova
  49. Capitão Andrade
  50. Caputira
  51. Caranaíba
  52. Carandaí
  53. Carangola
  54. Caratinga
  55. Careaçu
  56. Carmo de Minas
  57. Carrancas
  58. Carvalhos
  59. Cataguases
  60. Caxambu
  61. Central de Minas
  62. Chácara
  63. Chalé
  64. Chiador
  65. Cipotânea
  66. Coimbra
  67. Conceição das Pedras
  68. Conceição de Ipanema
  69. Conceição do Rio Verde
  70. Conceição dos Ouros
  71. Conselheiro Pena
  72. Consolação
  73. Coronel Pacheco
  74. Córrego do Bom Jesus
  75. Córrego Novo
  76. Cristina
  77. Cruzília
  78. Cuparaque
  79. Delfim Moreira
  80. Descoberto
  81. Desterro do Melo
  82. Diogo de Vasconcelos
  83. Dionísio
  84. Divinésia
  85. Divino
  86. Divino das Laranjeiras
  87. Dom Cavati
  88. Dom Viçoso
  89. Dona Eusébia
  90. Dores de Campos
  91. Dores do Turvo
  92. Durandé
  93. Engenheiro Caldas
  94. Entre Folhas
  95. Ervália
  96. Espera Feliz
  97. Estiva
  98. Estrela Dalva
  99. Eugenópolis
  100. Ewbank da Câmara
  101. Extrema
  102. Faria Lemos
  103. Fernandes Tourinho
  104. Fervedouro
  105. Galiléia
  106. Goiabeira
  107. Goianá
  108. Gonçalves
  109. Governador Valadares
  110. Guaraciaba
  111. Guarani
  112. Guarará
  113. Guidoval
  114. Guiricema
  115. Heliodora
  116. Iapu
  117. Ibertioga
  118. Imbé de Minas
  119. Inhapim
  120. Ipaba
  121. Ipanema
  122. Itabirinha
  123. Itajubá
  124. Itamarati de Minas
  125. Itamonte
  126. Itanhandu
  127. Itanhomi
  128. Itapeva
  129. Itueta
  130. Jampruca
  131. Jequeri
  132. Jesuânia
  133. Juiz de Fora
  134. Lajinha
  135. Lambari
  136. Lamim
  137. Laranjal
  138. Leopoldina
  139. Liberdade
  140. Lima Duarte
  141. Luisburgo
  142. Madre de Deus de Minas
  143. Manhuaçu
  144. Manhumirim
  145. Mantena
  146. Mar de Espanha
  147. Maria da Fé
  148. Maripá de Minas
  149. Marliéria
  150. Marmelópolis
  151. Martins Soares
  152. Matias Barbosa
  153. Matipó
  154. Mendes Pimentel
  155. Mercês
  156. Minduri
  157. Miradouro
  158. Miraí
  159. Monte Sião
  160. Munhoz
  161. Muriaé
  162. Mutum
  163. Natércia
  164. Nova Belém
  165. Nova Módica
  166. Olaria
  167. Olímpio Noronha
  168. Oliveira Fortes
  169. Oratórios
  170. Orizânia
  171. Paiva
  172. Palma
  173. Paraisópolis
  174. Passa Quatro
  175. Passa Vinte
  176. Patrocínio do Muriaé
  177. Paula Cândido
  178. Pedra Bonita
  179. Pedra do Anta
  180. Pedra Dourada
  181. Pedralva
  182. Pedro Teixeira
  183. Pequeri
  184. Piau
  185. Piedade de Caratinga
  186. Piedade de Ponte Nova
  187. Piedade do Rio Grande
  188. Pingo d'Água
  189. Piranga
  190. Piranguçu
  191. Piranguinho
  192. Pirapetinga
  193. Piraúba
  194. Pocrane
  195. Ponte Nova
  196. Porto Firme
  197. Pouso Alegre
  198. Pouso Alto
  199. Prados
  200. Presidente Bernardes
  201. Raul Soares
  202. Recreio
  203. Reduto
  204. Resplendor
  205. Ressaquinha
  206. Rio Casca
  207. Rio Espera
  208. Rio Novo
  209. Rio Pomba
  210. Rio Preto
  211. Rochedo de Minas
  212. Rodeiro
  213. Rosário da Limeira
  214. Santa Bárbara do Leste
  215. Santa Bárbara do Monte Verde
  216. Santa Bárbara do Tugúrio
  217. Santa Cruz do Escalvado
  218. Santa Margarida
  219. Santana de Cataguases
  220. Santana do Deserto
  221. Santana do Garambéu
  222. Santana do Manhuaçu
  223. Santa Rita de Ibitipoca
  224. Santa Rita de Jacutinga
  225. Santa Rita de Minas
  226. Santa Rita do Itueto
  227. Santa Rita do Sapucaí
  228. Santo Antônio do Aventureiro
  229. Santo Antônio do Grama
  230. Santos Dumont
  231. São Domingos das Dores
  232. São Félix de Minas
  233. São Francisco do Glória
  234. São Geraldo
  235. São Geraldo do Baixio
  236. São João del Rei
  237. São João do Manhuaçu
  238. São João do Manteninha
  239. São João do Oriente
  240. São João Nepomuceno
  241. São José do Alegre
  242. São José do Divino
  243. São José do Goiabal
  244. São José do Mantimento
  245. São Lourenço
  246. São Miguel do Anta
  247. São Pedro dos Ferros
  248. São Sebastião da Bela Vista
  249. São Sebastião da Vargem Alegre
  250. São Sebastião do Anta
  251. São Sebastião do Rio Verde
  252. São Thomé das Letras
  253. São Vicente de Minas
  254. Sapucaí-Mirim
  255. Senador Amaral
  256. Senador Cortes
  257. Senador Firmino
  258. Senhora de Oliveira
  259. Senhora dos Remédios
  260. Sericita
  261. Seritinga
  262. Serranos
  263. Silveirânia
  264. Simão Pereira
  265. Simonésia
  266. Sobrália
  267. Soledade de Minas
  268. Tabuleiro
  269. Taparuba
  270. Tarumirim
  271. Teixeiras
  272. Tocantins
  273. Tocos do Moji
  274. Toledo
  275. Tombos
  276. Três Corações
  277. Tumiritinga
  278. Ubá
  279. Ubaporanga
  280. Urucânia
  281. Vargem Alegre
  282. Vermelho Novo
  283. Viçosa
  284. Vieiras
  285. Virgínia
  286. Visconde do Rio Branco
  287. Volta Grande
  288. Wenceslau Braz

