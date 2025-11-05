MG tem 288 cidades em 'perigo' para tempestades e ventos de até 100 km/h

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade às 16h desta quarta-feira (5/11), prevendo chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 100 mm/dia) para 288 cidades de Minas Gerais.

Válido até as 10h desta quinta-feira (6/11), o aviso meteorológico, classificado como “perigo”, indica ainda ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores (confira a lista de cidades abaixo).

Mais cedo, o Inmet já havia emitido um alerta amarelo de chuvas, classificado como “perigo potencial”, para todos os 853 municípios mineiros. De menor intensidade, o comunicado do instituto informava sobre a possibilidade de chuvas fortes de até 50mm/dia, além de ventos entre 40km/h e 60km/h.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Orientações do Inmet e Defesa Civil

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

