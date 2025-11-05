MG tem 288 cidades em 'perigo' para tempestades e ventos de até 100 km/h
Válido até as 10h desta quinta-feira (6/11), o aviso meteorológico, classificado como "perigo", prevê ventos fortes entre 60 e 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade às 16h desta quarta-feira (5/11), prevendo chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 100 mm/dia) para 288 cidades de Minas Gerais.
Válido até as 10h desta quinta-feira (6/11), o aviso meteorológico, classificado como “perigo”, indica ainda ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores (confira a lista de cidades abaixo).
Mais cedo, o Inmet já havia emitido um alerta amarelo de chuvas, classificado como “perigo potencial”, para todos os 853 municípios mineiros. De menor intensidade, o comunicado do instituto informava sobre a possibilidade de chuvas fortes de até 50mm/dia, além de ventos entre 40km/h e 60km/h.
A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Orientações do Inmet e Defesa Civil
- Evite áreas de inundação
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Relação de cidades em ordem alfabética:
- Abre Campo
- Acaiaca
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Baependi
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brás Pires
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Bugre
- Cachoeira de Minas
- Caiana
- Cajuri
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Canaã
- Caparaó
- Capela Nova
- Capitão Andrade
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carrancas
- Carvalhos
- Cataguases
- Caxambu
- Central de Minas
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Coimbra
- Conceição das Pedras
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Conselheiro Pena
- Consolação
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Novo
- Cristina
- Cruzília
- Cuparaque
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Dom Cavati
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Estiva
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Faria Lemos
- Fernandes Tourinho
- Fervedouro
- Galiléia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonçalves
- Governador Valadares
- Guaraciaba
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Heliodora
- Iapu
- Ibertioga
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Itabirinha
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamonte
- Itanhandu
- Itanhomi
- Itapeva
- Itueta
- Jampruca
- Jequeri
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Marmelópolis
- Martins Soares
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Mutum
- Natércia
- Nova Belém
- Nova Módica
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Paiva
- Palma
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Pingo d'Água
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Presidente Bernardes
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resplendor
- Ressaquinha
- Rio Casca
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Manhuaçu
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Domingos das Dores
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo do Baixio
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serranos
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tarumirim
- Teixeiras
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Tumiritinga
- Ubá
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz