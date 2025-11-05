Minas Gerais está sob alerta de tempestade e granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Todos os 853 municípios de Minas estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10h desta quinta-feira (6/11), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta amarelo do órgão informa sobre a possibilidade de chuva intensas de até 50mm/dia, além de ventos entre 40km/h e 60km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, em ambos os alertas indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Além das cidades mineiras, o alerta vale para mais 1.225 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Moto Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Confira a lista de todos os municípios mineiros:

