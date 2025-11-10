Assine
INVESTIGAÇÃO

Homem morto em Araguari teria mandado colocar fogo em ônibus em Uberlândia

Um suspeito foi preso e disse que empresário assassinado arquitetou queima de ônibus em Uberlândia e não pagou pelo crime

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
10/11/2025 18:02

Homem morto em Araguari estaria ligado a incêndio a ônibus em Uberlândia
Homem morto em Araguari estaria ligado a incêndio a ônibus em Uberlândia

A queima criminosa de ônibus em Uberlândia e o encontro de um cadáver em Araguari foram relacionados pela investigação da Polícia Civil. Um homem de 37 anos preso em flagrante seria autor em ambos os casos.

O empresário Weder dos Reis França, de 47 anos, foi encontrado morto em Araguai no dia 5 de novembro dentro de sua caminhonete. O veículo estava  abandonado em uma área de matagal, perto do dsitrito de Amanhece.

Segundo a apuração policial, o suspeito e a vítima do homicídio eram comparsas em um incêndio criminoso ocorrido em 13 de outubro, em Uberlândia, quando dois ônibus e uma caminhonete foram queimados no quintal de uma casa.


O crime teria sido encomendado por Weder França, que teria um desacordo comercial com o dono dos ônibus. Ele dizia ter vendido os veículos para as vítimas do incêndio, mas não teria recebido o pagamento completo. O que os proprietários negam.


O homem acusado de ter matado Weder, afirma que receberia um pagamento por tê-lo ajudado no incêndio, mas a quitação não aconteceu, o que gerou um desentendimento entre eles.


Na dia do homicídio, os dois discutiram novamente na casa do suspeito. Durante a briga, o homem atingiu o empresário com golpes de pé de cabra e o matou, dexando o corpo na caminhonete. O veículo foi abandonado na zona rural. mas o suspeito acabou preso no mesmo dia e confessou o crime.

Ele vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, incêndio criminoso e receptação.

