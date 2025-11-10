Homem morto em Araguari teria mandado colocar fogo em ônibus em Uberlândia

A queima criminosa de ônibus em Uberlândia e o encontro de um cadáver em Araguari foram relacionados pela investigação da Polícia Civil. Um homem de 37 anos preso em flagrante seria autor em ambos os casos.



O empresário Weder dos Reis França, de 47 anos, foi encontrado morto em Araguai no dia 5 de novembro dentro de sua caminhonete. O veículo estava abandonado em uma área de matagal, perto do dsitrito de Amanhece.



Segundo a apuração policial, o suspeito e a vítima do homicídio eram comparsas em um incêndio criminoso ocorrido em 13 de outubro, em Uberlândia, quando dois ônibus e uma caminhonete foram queimados no quintal de uma casa.



O crime teria sido encomendado por Weder França, que teria um desacordo comercial com o dono dos ônibus. Ele dizia ter vendido os veículos para as vítimas do incêndio, mas não teria recebido o pagamento completo. O que os proprietários negam.



O homem acusado de ter matado Weder, afirma que receberia um pagamento por tê-lo ajudado no incêndio, mas a quitação não aconteceu, o que gerou um desentendimento entre eles.



Na dia do homicídio, os dois discutiram novamente na casa do suspeito. Durante a briga, o homem atingiu o empresário com golpes de pé de cabra e o matou, dexando o corpo na caminhonete. O veículo foi abandonado na zona rural. mas o suspeito acabou preso no mesmo dia e confessou o crime.

Ele vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, incêndio criminoso e receptação.