'Transexual não tem direito de viver em paz?', desabafa pai de mulher morta

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O velório de Alice Martins Alves, de 33 anos, foi marcado por comoção e revolta. Familiares, amigos e militantes da causa LGBTQIAPN+ prestaram as últimas homenagens à mulher trans. O enterro aconteceu na tarde dessa segunda-feira (10/11), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte. Alice morreu, nesse domingo (9), após ter sido brutalmente agredida por um desconhecido, na Savassi, Região Centro-Sul.

“Será que um homossexual não tem direito a viver?”. O questionamento do pai da vitima, Edson Alves Pereira reflete o sofrimento e indignação pela perda da filha, com quem morava junto no bairro Betânia, também na Região Oeste. “Perdi uma grande amiga, parceira, minha companheira de assistir filmes e tomar uma cervejinha em casa”, relatou.

O pai ainda revelou que a filha estava com um pressentimento ruim antes do ocorrido. “Há uns três meses ela estava em casa. Falava: ‘ah pai, não quero sair, estou com medo’”. Edson comentou que Alice costumava sair nas quartas e quintas-feiras para a região da Savassi, e sempre ia ao Rei do Pastel.

À reportagem, a irmã da vítima, Ana Júlia contou que não conheceu Alice em vida, e entre lágrimas, comentou como recebeu a notícia. “Foi devastador. Ficamos muito abalados. Fiquei com aquele peso de que poderia ter feito alguma coisa. Saber que sou irmã dela e não fiz nada e triste demais”, lamentou.

Como aconteceu o crime?

Na madrugada de 23 de outubro, Alice havia saído de um bar no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Getúlio Vargas. Ao atravessar a avenida, em frente a outro bar, foi atacada por um homem, acompanhado de dois outros que riam da violência.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela própria vítima em 5 de novembro, o agressor era alto, branco, de cabelos castanhos escuros ou pretos, vestia calça jeans e blusa preta. Alice afirmou não conhecer o homem e relatou que a agressão foi inesperada e sem motivo aparente, o que caracteriza um ato de transfobia.

Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Resgate, sendo encaminhada para a UPA Centro-Sul. Em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento da Unimed Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.

No sábado (8/11), os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à infecção generalizada.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin), da Polícia Civil de Minas Gerais.