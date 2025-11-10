'Transexual não tem direito de viver em paz?', desabafa pai de mulher morta
Alice Martins Alves, foi brutalmente agredida na Savassi. Velório aconteceu no Parque da Colina, Região Oeste, nesta segunda-feira (10/11)
compartilheSIGA
O velório de Alice Martins Alves, de 33 anos, foi marcado por comoção e revolta. Familiares, amigos e militantes da causa LGBTQIAPN+ prestaram as últimas homenagens à mulher trans. O enterro aconteceu na tarde dessa segunda-feira (10/11), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte. Alice morreu, nesse domingo (9), após ter sido brutalmente agredida por um desconhecido, na Savassi, Região Centro-Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Será que um homossexual não tem direito a viver?”. O questionamento do pai da vitima, Edson Alves Pereira reflete o sofrimento e indignação pela perda da filha, com quem morava junto no bairro Betânia, também na Região Oeste. “Perdi uma grande amiga, parceira, minha companheira de assistir filmes e tomar uma cervejinha em casa”, relatou.
Leia Mais
O pai ainda revelou que a filha estava com um pressentimento ruim antes do ocorrido. “Há uns três meses ela estava em casa. Falava: ‘ah pai, não quero sair, estou com medo’”. Edson comentou que Alice costumava sair nas quartas e quintas-feiras para a região da Savassi, e sempre ia ao Rei do Pastel.
À reportagem, a irmã da vítima, Ana Júlia contou que não conheceu Alice em vida, e entre lágrimas, comentou como recebeu a notícia. “Foi devastador. Ficamos muito abalados. Fiquei com aquele peso de que poderia ter feito alguma coisa. Saber que sou irmã dela e não fiz nada e triste demais”, lamentou.
Como aconteceu o crime?
Na madrugada de 23 de outubro, Alice havia saído de um bar no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Getúlio Vargas. Ao atravessar a avenida, em frente a outro bar, foi atacada por um homem, acompanhado de dois outros que riam da violência.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela própria vítima em 5 de novembro, o agressor era alto, branco, de cabelos castanhos escuros ou pretos, vestia calça jeans e blusa preta. Alice afirmou não conhecer o homem e relatou que a agressão foi inesperada e sem motivo aparente, o que caracteriza um ato de transfobia.
- Mulher fica com faca cravada no crânio durante briga com companheiro
- Tapas e tiros no meio da rua: homem é preso por tentar matar ex em Sabará
- Vereadora de MG é condenada por discurso de ódio contra comunidade LGBTQIA+
Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Resgate, sendo encaminhada para a UPA Centro-Sul. Em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento da Unimed Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.
No sábado (8/11), os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à infecção generalizada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin), da Polícia Civil de Minas Gerais.