Integrantes do Terceiro Comando Puro são presos no interior de Minas

Cinco suspeitos de integrarem a facção Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, foram presos suspeitos de intimidar moradores de cidades na divisa de Minas Gerais e do estado fluminense. As prisões, que aconteceram nesta segunda-feira (10/11), se somam a outras 22 já feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) durante a Operação Delos. O grupo atuava, principalmente, em Além Paraíba (MG), na Região da Zona da Mata.

De acordo com o MPMG, as prisões foram frutos de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Minas. Além disso, durante a ação foram apreendidos quatro aparelhos celulares, que serão periciados.

O TCP é uma facção rival do Comando Vermelho (CV) e está em constante conflito por território. Conhecidos como “traficrentes”, por terem sua origem ligada a templos neopentecostais cariocas, em Minas o braço da organização é apontado como o responsável por intimidar e gerar insegurança em cidades na divisa do estado.

De acordo com o MPMG, as provas colhidas, até o momento, confirmaram a estrutura e a atuação do TCP no município. A atuação da facção segue alvo de um Procedimento Investigatório Criminal instaurado.

Guerra por território

Em setembro deste ano, seis pessoas suspeitas de fazerem parte do TCP foram presas na primeira fase da Operação Delos. Na oportunidade, também foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão que resultaram no sequestro de barras, tabletes e buchas de maconha; barras, pinos e invólucros de cocaína, além de armas, munições e eletrônicos.

Segundo o MPMG, as investigações tiveram início com a instauração, pela 1ª Promotoria de Justiça de Além Paraíba, de um inquérito para coletar dados relacionados à atuação do TCP na região. As primeiras informações apontaram que a facção está, atualmente, em conflito com grupos ligados ao Comando Vermelho, pela disputa de pontos de venda entorpecentes.

“Segundo apurado até o momento, os integrantes das organizações criminosas possuem acesso a armamentos com alto poder lesivo”, apontou o Ministério Público.