Membro de facção que ameaçou população em MG é preso: ‘Mexeu com o Satanás’

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um integrante de uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas e suspeito de ameaçar a população de Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Militar na última quinta-feira (6/11). A informação foi divulgada pela Polícia Civil neste sábado (8/11). O homem de 24 anos acabou localizado em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

As mensagens intimidatórias por meio de um áudio divulgado nas redes sociais começaram a circular em abril deste ano, levando pânico aos moradores. O homem também é investigado por homicídios na cidade.

"Agora, mexeu com o Satanás. Esses covardes não vão viver mais. A cidade vai parar. Nós vamos dominar essa desgraça. Vamos pôr fogo em carro e virar viatura de cabeça para baixo", diz o homem em parte da mensagem que viralizou na internet.

Os motivos das ameaças seriam conflitos entre facções e uma apreensão de drogas realizada à época pela Polícia Civil.

"A partir dos levantamentos policiais, a Justiça expediu mandado de prisão temporária contra o homem, que foi localizado por policiais militares na cidade de Patrocínio, distante cerca de 290 quilômetros de Nova Serrana", disse a Polícia Civil em comunicado.

