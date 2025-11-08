Membro de facção que ameaçou população em MG é preso: ‘Mexeu com o Satanás’
Mensagens intimidatórias por meio de um áudio divulgado nas redes sociais começaram a circular em abril deste ano em Nova Serrana
Um integrante de uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas e suspeito de ameaçar a população de Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Militar na última quinta-feira (6/11). A informação foi divulgada pela Polícia Civil neste sábado (8/11). O homem de 24 anos acabou localizado em Patrocínio, no Alto Paranaíba.
As mensagens intimidatórias por meio de um áudio divulgado nas redes sociais começaram a circular em abril deste ano, levando pânico aos moradores. O homem também é investigado por homicídios na cidade.
"Agora, mexeu com o Satanás. Esses covardes não vão viver mais. A cidade vai parar. Nós vamos dominar essa desgraça. Vamos pôr fogo em carro e virar viatura de cabeça para baixo", diz o homem em parte da mensagem que viralizou na internet.
Os motivos das ameaças seriam conflitos entre facções e uma apreensão de drogas realizada à época pela Polícia Civil.
"A partir dos levantamentos policiais, a Justiça expediu mandado de prisão temporária contra o homem, que foi localizado por policiais militares na cidade de Patrocínio, distante cerca de 290 quilômetros de Nova Serrana", disse a Polícia Civil em comunicado.
