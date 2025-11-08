Assine
overlay
Início Gerais
CRIMINALIDADE EM MINAS

Membro de facção que ameaçou população em MG é preso: ‘Mexeu com o Satanás’

Mensagens intimidatórias por meio de um áudio divulgado nas redes sociais começaram a circular em abril deste ano em Nova Serrana

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/11/2025 21:32

compartilhe

SIGA
x
Uma viatura da Polícia Militar passou na avenida no momento da ocorrência e atendeu à ocorrência
Polícia prendeu suposto integrante de facção criminosa em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um integrante de uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas e suspeito de ameaçar a população de Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Militar na última quinta-feira (6/11). A informação foi divulgada pela Polícia Civil neste sábado (8/11). O homem de 24 anos acabou localizado em Patrocínio, no Alto Paranaíba. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As mensagens intimidatórias por meio de um áudio divulgado nas redes sociais começaram a circular em abril deste ano, levando pânico aos moradores. O homem também é investigado por homicídios na cidade.

Leia Mais

"Agora, mexeu com o Satanás. Esses covardes não vão viver mais. A cidade vai parar. Nós vamos dominar essa desgraça. Vamos pôr fogo em carro e virar viatura de cabeça para baixo", diz o homem em parte da mensagem que viralizou na internet. 

Os motivos das ameaças seriam conflitos entre facções e uma apreensão de drogas realizada à época pela Polícia Civil. 

"A partir dos levantamentos policiais, a Justiça expediu mandado de prisão temporária contra o homem, que foi localizado por policiais militares na cidade de Patrocínio, distante cerca de 290 quilômetros de Nova Serrana", disse a Polícia Civil em comunicado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

ameacas centro-oeste-de-minas minas-gerais nova-serrana trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay