Mãe e filha são atacadas por abelhas em acidente de carro

A motorista de um carro, de 64 anos, e sua mãe, de 89, foram atacadas por um enxame de abelhas, depois que elas caíram, com o veículo, num declive, indo parar ao bater numa árvore. As duas, apesar do acidente, não se feriram gravemente.

Era tarde de domingo (9/11), em Unaí, no Alto Paranaíba. As duas passeavam pela cidade, a pedido da mãe. A filha dirigia o carro, quando, ao chegar à Rua Mangueiras, no Bairro Primavera, perdeu o controle da direção, apesar de não estar correndo, e precipitou pelo pequeno barranco.

O carro desceu o morro e parou ao bater no tronco de uma árvore, nos fundos de uma escola municipal. Ao bater no tronco, atiçou as abelhas, que estavam no tronco e investiram contra mãe e filha.

As duas, segundo o Corpo de Bombeiros, que esteve no local para fazer o socorro, chegaram a sair do carro, mas assim que o fizeram, foram atacadas pelo enxame.

Os bombeiros chegaram ao local quando as duas ainda eram atacadas e espantaram os insetos, com a ajuda de um extintor, aplicando jatos estratégicos por cima das vítimas, criando uma espécie de cortina de fumaça. Isso fez com que as abelhas se afastassem suficientemente para realizar o acesso e resgate de forma segura.

As picadas dos insetos se concentraram no rosto, pescoço e braços da mãe e da filha. Elas foram estabilizadas e levadas para o Pronto Atendimento.

Uma segunda guarnição dos bombeiros foi enviada ao local, para monitoramento das abelhas, pois temia-se que estudantes que faziam prova do Enem, nessa escola, também fossem atacados. Tão loco o enxame se agrupou novamente, já no início da noite, foi retirado pelos militares, que estavam acompanhados de um apicultor para a destinação do mesmo.