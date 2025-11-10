Adolescente tem dedo amputado em briga de vizinhos em Minas

Uma adolescente - a idade não foi informada pelas autoridades - teve amputado o dedo anelar da mão direita, resultado de uma briga entre vizinhos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (9/11). Três homens foram presos. Além da jovem, três pessoas ficaram feridas.

O caso ocorreu na Rua José Maria Ribeiro, em uma área de ocupação do Bairro Morumbi.

Ainda não foi confirmada a motivação da briga. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a confusão começou por volta das 22h e envolveu ao menos cinco pessoas.

A adolescente e a mãe dela sofreram cortes nas mãos. A menina foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde segue internada para uma tentativa de reimplantar o dedo dela.

A mãe teve um corte na mão direita, e um dos homens presos precisou de atendimento médico por causa de um ferimento abaixo do joelho direito.

Outro homem teve pequenos cortes.

Os três suspeitos foram detidos e levados à Delegacia de Plantão após atendimento médico.