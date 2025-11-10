Mulher é estrangulada, espancada e atropelada por marido em Minas

Uma mulher de 42 anos foi internada em estado grave no Hospital Regional de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após ser espancada, estrangulada com um fio e atropelada com o próprio carro nesse domingo (9/11). O suspeito das agressões é o companheiro dela, de 25.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) enquanto tentava fugir e deve responder por tentativa de feminicídio.

O casal havia passado o dia em uma cavalgada. Uma discussão começou por ciúmes, quando o marido acusou a mulher de olhar para outro homem. No carro, ele a agrediu e usou um fio para enforcá-la.

Ela conseguiu escapar, mas foi alcançada, derrubada e espancada. Em seguida, ele pegou o carro da mulher e a atropelou. Ela foi socorrida por moradores e levada ao hospital com lesões graves, incluindo suspeita de fraturas na bacia e nas costelas.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar na BR-365. No registro policial, consta que ele confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Plantão em Patos de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ele já tinha histórico de violência contra a companheira.