VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher é estrangulada, espancada e atropelada por marido em Minas

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) enquanto tentava fugir e deve responder por tentativa de feminicídio

10/11/2025 16:01 - atualizado em 10/11/2025 16:04

Polícia prendeu o suspeito nesse domingo crédito: Divulgação/Sejusp

Uma mulher de 42 anos foi internada em estado grave no Hospital Regional de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após ser espancada, estrangulada com um fio e atropelada com o próprio carro nesse domingo (9/11). O suspeito das agressões é o companheiro dela, de 25.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) enquanto tentava fugir e deve responder por tentativa de feminicídio.

O casal havia passado o dia em uma cavalgada. Uma discussão começou por ciúmes, quando o marido acusou a mulher de olhar para outro homem. No carro, ele a agrediu e usou um fio para enforcá-la.

Ela conseguiu escapar, mas foi alcançada, derrubada e espancada. Em seguida, ele pegou o carro da mulher e a atropelou. Ela foi socorrida por moradores e levada ao hospital com lesões graves, incluindo suspeita de fraturas na bacia e nas costelas.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar na BR-365. No registro policial, consta que ele confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Plantão em Patos de Minas.

Ele já tinha histórico de violência contra a companheira.

