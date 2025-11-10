Polícia procura homem desaparecido há 15 dias no Sul de Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Lucas Henrique da Silva Santos está desaparecido há 15 dias, após sair para comprar cigarro no município de Pratápolis, no Sul de Minas. A Polícia Civil local segue investigando o caso para localizá-lo e esclarecer as circunstâncias de seu sumiço.

Segundo as investigações, o jovem havia se mudado para a cidade uma semana antes para trabalhar. No dia 26 de outubro, por volta das 18h30, Lucas saiu do alojamento onde estava hospedado, dizendo que iria comprar cigarros. Desde então, não foi mais visto e não manteve contato com a família ou colegas, e seu celular segue desligado.

A equipe de investigação obteve imagens de câmeras de segurança que mostram um trecho do trajeto percorrido por ele. No vídeo mostra o homem caminhando tranquilamente pela calçada. Familiares e testemunhas foram ouvidos para reunir mais detalhes sobre o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A corporação reforça que qualquer informação que possa ajudar a localizar Lucas Henrique pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia 181.