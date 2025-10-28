Homem desaparecido é encontrado a 5 km de carro largado em rodovia de MG

Um homem de 40 anos que estava desaparecido desde o último domingo (26), no município de Arcos (MG), no Centro-Oeste do estado, foi encontrado na tarde desta terça-feira (28). O desaparecimento foi registrado após o veículo que ele dirigia ser encontrado à margem da BR-354, próximo a uma área de mata.

A operação envolveu policiais civis, militares do Corpo de Bombeiros de Arcos e Formiga, além de cães farejadores. Cerca de 20 pessoas, entre voluntários, amigos e parentes da vítima, também participaram das buscas. Uma equipe do Samu também foi empenhada para atendimento da ocorrência.

“O homem foi localizado pela aeronave da Polícia Civil, a aproximadamente cinco quilômetros do ponto onde o veículo havia sido encontrado. Ele estava consciente e orientado, apresentando aparente fratura no punho direito. Segundo relato, durante o período em que permaneceu na mata, alimentou-se de frutas cítricas”, disse o Corpo de Bombeiros.

Após o resgate, a vítima foi transportada pela aeronave até um campo próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros em Arcos. Em seguida, foi encaminhada por viatura da corporação ao Hospital Municipal São José, onde recebeu atendimento médico e passa por avaliação.

O Estado de Minas perguntou às assessorias dos bombeiros e Samu o que foi relatado pela vítima, já que o carro estava largado na rodovia. Não foi explicado como o motorista se machucou e o porquê de ele estar a quilômetros de distância do automóvel. A reportagem não obteve retorno até o fechamento desta edição.

