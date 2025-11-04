Assine
BR-116 EM MG

Corpo de taxista desaparecido é encontrado em pirambeira

A vítima tinha levado passageiros até Governador Valadares (MG) e desapareceu a oito quilômetros de casa

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
04/11/2025 10:58

Motorista perdeu o controle e caiu em ribanceira às margens da BR-116
Motorista perdeu o controle e caiu em ribanceira às margens da BR-116 crédito: Instagram

Tarde de domingo. O mau cheiro e uma camisa pendurada num galho de árvore, numa ribanceira às margens da BR-116, próximo a Jampruca (MG), no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, chamaram a atenção do lavrador João Bento. Ele então se aproximou do local e encontrou o corpo de um homem. Era o taxista Bertone Lopes das Neves Neto, de 33 anos, que estava desaparecido desde 3 de outubro.

Segundo informações da Polícia Civil, Bertone saiu de Jampruca para levar passageiros a Governador Valadares (MG). Foi a última vez que foi visto. Os investigadores chegaram a suspeitar de assalto e de que ele pudesse ter sido morto. Mas peritos estiveram no local onde o corpo foi achado e, teoricamente, trata-se de um acidente. A queixa do desaparecimento foi dada pelos pais do taxista, na noite do dia 3 de outubro, quando ele não retornou para casa.

Familiares de Bertone chegaram a usar um drone para tentar encontrar o carro e mesmo o taxista ou seu corpo. Mas não obtiveram sucesso.

O local do acidente, ele estava num Fiat Grand Siena, fica distante oito quilômetros de Jampruca, onde vivia. O reconhecimento do corpo foi feito pela mãe de Bertone, que esteve no local e confirmou, primeiro, que a camisa era de seu filho, e depois, a tatuagem no braço do taxista. 

