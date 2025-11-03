Assine
ACIDENTE

Tombamento de caminhão mata motorista

Veículo descontrolado virou na BR-353, na Zona da Mata mineira; há feridos no acidente

Ivan Drummond
Ivan Drummond
03/11/2025 15:45

Motorista ficou preso às ferragens e teve corpo resgatado pelos bombeiros
Motorista ficou preso às ferragens e teve corpo resgatado pelos bombeiros crédito: CBMMG

O motorista de um caminhão de uma distribuidora de bebidas, de 55 anos, morreu, no início da manhã desta segunda-feira (3/11), quando o veículo que dirigia tombou às margens da BR-353, próximo a Coronel Pacheco (MG), na Zona da Mata. Dois passageiros ficaram feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção numa curva e tombou.

O motorista ficou preso nas ferragens e o corpo teve de ser desencarcerado. Os outros dois ocupantes, ambos de 25 anos, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes de resgate, sendo encaminhados ao hospital de Coronel Pacheco para avaliação médica.

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser parcialmente fechada, até o resgate do corpo e a retirada do veículo. 

