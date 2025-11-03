Tombamento de caminhão mata motorista

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O motorista de um caminhão de uma distribuidora de bebidas, de 55 anos, morreu, no início da manhã desta segunda-feira (3/11), quando o veículo que dirigia tombou às margens da BR-353, próximo a Coronel Pacheco (MG), na Zona da Mata. Dois passageiros ficaram feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção numa curva e tombou.

O motorista ficou preso nas ferragens e o corpo teve de ser desencarcerado. Os outros dois ocupantes, ambos de 25 anos, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes de resgate, sendo encaminhados ao hospital de Coronel Pacheco para avaliação médica.

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser parcialmente fechada, até o resgate do corpo e a retirada do veículo.