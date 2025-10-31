BH: Homem vai transferir o carro e desaparece

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de João Lúcio de Souza e Silva, de 50 anos, que sumiu na manhã da quarta-feira (29/10), no bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o irmão de João relatou que ele havia saído de casa para transferir para seu nome um veículo, um Volkswagen Gol prata, e desde então não foi mais visto.

A testemunha contou ainda que chegou a ver uma mulher desconhecida dentro do carro do irmão antes do desaparecimento. Desde então, nenhum contato foi feito com a família.

O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro. Quem tiver informações que possam ajudar no caso pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 181 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas pelo número 0800-2828-197.

