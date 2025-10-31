Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDO

BH: Homem vai transferir o carro e desaparece

João Lúcio de Souza e Silva, de 50 anos, foi visto pela última vez no Barreiro; caso é investigado pela Polícia Civil

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 15:12 - atualizado em 31/10/2025 15:12

compartilhe

SIGA
x
Homem foi visto pela última vez na Rua Joel José de Carvalho, Novo das Indústrias, na Região do Barreiro de Belo Horizonte (MG)
Homem foi visto pela última vez na Rua Joel José de Carvalho, no bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro de Belo Horizonte (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de João Lúcio de Souza e Silva, de 50 anos, que sumiu na manhã da quarta-feira (29/10), no bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o irmão de João relatou que ele havia saído de casa para transferir para seu nome um veículo, um Volkswagen Gol prata, e desde então não foi mais visto.

Leia Mais

A testemunha contou ainda que chegou a ver uma mulher desconhecida dentro do carro do irmão antes do desaparecimento. Desde então, nenhum contato foi feito com a família.

O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro. Quem tiver informações que possam ajudar no caso pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 181 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas pelo número 0800-2828-197.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

barreiro bh desaparecimento pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay