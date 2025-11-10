Dono de siderúrgica e funcionárias são indiciados por desvios de R$ 26 mi
No total, cinco pessoas já foram presas. As prisões ocorreram em decorrência da Operação Ferrum e foram feitas na última sexta-feira, em Matozinhos (MG)
A Polícia Civil prendeu três homens, de 24, 43 e 56 anos, e duas mulheres, de 41 e 45 anos, pelo envolvimento num esquema de desvio de valores de uma empresa do setor de siderurgia. O prejuízo causado pelo golpe é estimado em R$ 26 milhões.
As prisões ocorreram em decorrência da Operação Ferrum e foram feitas na última sexta-feira, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um total de seis veículos foram apreendidos, e outros doze, bloqueados. Foram recolhidos, durante a operação, diversos objetos de luxo, sendo joias, relógios, bolsas e óculos.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 54 milhões em contas bancárias e pelo menos seis imóveis, tendo como base as investigações feitas pela Polícia Civil.
As investigações apontam que o grupo agia desde 2016. O proprietário e duas funcionárias de uma siderúrgica, com sede em Matozinhos, começaram a praticar atos fraudulentos, causando prejuízo aos credores da empresa.
A polícia afirma que o esquema incluía o registro de bens e participações societárias em nome das funcionárias investigadas que, posteriormente, passaram a apropriar-se de valores expressivos.
Os maridos das suspeitas e o filho de uma delas também teriam participado ativamente no crime, criando novas empresas e comprando bens móveis e imóveis.
O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que deu prosseguimento à investigação financeira por meio do laboratório de lavagem de dinheiro.