Assine
overlay
Início Gerais
FRAUDE

Sete Lagoas: polícia investiga rombo de R$ 1,5 milhão de contas bancárias

Operação Nullum Signum decorre de um inquérito instaurado para apurar a invasão de contas bancárias de associados de uma instituição financeira do município

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/11/2025 15:32 - atualizado em 06/11/2025 15:33

compartilhe

SIGA
x
Operação foi realizada nesta sexta-feira, em Sete Lagoa e zona rural da cidade
Operação foi realizada nesta sexta-feira, em Sete Lagoa e zona rural da cidade crédito: PCMG

A Polícia Civil desencadeou, nesta quarta-feira (5/11), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, a Operação Nullum Signum, que decorre de um inquérito instaurado para apurar a invasão de contas bancárias de associados de uma instituição financeira daquela cidade. O prejuízo é estimado em R$ 1,5 milhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 Foram apreendidos celulares, computadores, veículos, entre outros objetos. As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando foi descoberto que indivíduos conseguiram acesso aos aplicativos bancários de clientes em diversas regiões do país, por meio da compra de um chip novo e do uso de engenharia social.

Após acessarem os dados, os criminosos realizaram diversas transações fraudulentas para contas bancárias de comparsas, gerando o grande prejuízo financeiro.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Diversos suspeitos foram identificados. O material recolhido foi encaminhado para a perícia, para ser analisado. A partir do resultado das análises, a Polícia Civil dará continuidade às investigações.

Tópicos relacionados:

bancarias contas fraude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay