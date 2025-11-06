Sete Lagoas: polícia investiga rombo de R$ 1,5 milhão de contas bancárias
Operação Nullum Signum decorre de um inquérito instaurado para apurar a invasão de contas bancárias de associados de uma instituição financeira do município
A Polícia Civil desencadeou, nesta quarta-feira (5/11), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, a Operação Nullum Signum, que decorre de um inquérito instaurado para apurar a invasão de contas bancárias de associados de uma instituição financeira daquela cidade. O prejuízo é estimado em R$ 1,5 milhão.
Foram apreendidos celulares, computadores, veículos, entre outros objetos. As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando foi descoberto que indivíduos conseguiram acesso aos aplicativos bancários de clientes em diversas regiões do país, por meio da compra de um chip novo e do uso de engenharia social.
Após acessarem os dados, os criminosos realizaram diversas transações fraudulentas para contas bancárias de comparsas, gerando o grande prejuízo financeiro.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Diversos suspeitos foram identificados. O material recolhido foi encaminhado para a perícia, para ser analisado. A partir do resultado das análises, a Polícia Civil dará continuidade às investigações.