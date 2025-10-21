"Golpe do advogado" lesou morador de Sabará em mais de R$ 160 mil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (21/10) que deflagrou uma operação na capital paulista para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão relacionados à prática de estelionato, na modalidade conhecida como “golpe do advogado”.

Em 8 de agosto deste ano, um morador de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi vítima do grupo e sofreu prejuízo superior a R$ 160 mil. A partir da representação apresentada pela vítima, a PCMG iniciou levantamentos que resultaram na operação policial. A data das diligências não foi informada.

Segundo a Polícia Civil mineira, as ordens judiciais em SP foram cumpridas nos bairros Vila Brasil e Itaquera, sendo apreendidos celulares, documentos falsos e cartões bancários.

Um homem foi preso no Vila Brasil e encaminhado ao sistema prisional paulista. Uma mulher, também alvo da operação, não foi localizada e é considerada foragida.

Golpe

A associação criminosa, sediada em São Paulo, é suspeita de aplicar golpes financeiros via internet em diversas regiões do país.

"O grupo entrava em contato com pessoas que possuíam ações judiciais em andamento e, por meio de engenharia social, convencia as vítimas de que teriam valores a receber em razão de supostas decisões favoráveis. Para a liberação dos recursos, exigiam o pagamento antecipado de custas processuais, tributos ou honorários advocatícios. Após as transferências, os criminosos encerravam o contato e desapareciam", declarou a PCMG.

O inquérito policial segue em andamento, com o objetivo de identificar outros integrantes e promover a completa desarticulação da associação criminosa.

A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) informou ter recebido mais de 3,5 mil denúncias relatando que criminosos se passaram por advogados para solicitar pagamentos indevidos, como depósitos judiciais e custas processuais, principalmente via PIX.