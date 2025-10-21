Pai de adolescente que jogava futsal e morreu em MG faz apelo nas redes

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O pai do adolescente de 17 anos que morreu após passar mal no fim da tarde do último dia 16, durante uma partida de futebol em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, utilizou suas redes sociais para fazer um apelo. Vitor Oliveira disse que é necessária "uma lei o mais rápido possível para garantir na grade do ensino fundamental a matéria de primeiros socorros".

Vitor Anastácio Neto passou mal quando jogava futsal na quadra do Ginásio Bandolim, localizada na região central da cidade. Testemunhas relataram que Vitor caiu de repente. Ele conseguiu se sentar, mas, em seguida, teve uma crise convulsiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O adolescente foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A princípio, a causa da morte é tratada como mal súbito.

"Infelizmente, todos os jovens que estavam na quadra ficaram desesperados e sem saber o que fazer, sem saber identificar o que estava acontecendo com meu filho. Ficaram nervosos, com medo e em choque, pois queriam ajudar, mas não sabiam como. O que estava ao alcance deles, eles fizeram, que foi pedir socorro", escreveu o pai em seu perfil no Facebook, no último domingo (19/10).

A partir daí, Vitor Oliveira defendeu a necessidade de haver a matéria de primeiros socorros nas escolas públicas do país e chamou a atenção dos governos municipal e estadual para avaliação do tema.

"O que a minha família está passando, não desejo à família de ninguém. O luto é de todos nós. Amanhã pode ser o filho de alguém. Compartilhem este post e me ajudem a chegar às autoridades competentes", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia