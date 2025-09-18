Golpe do falso advogado preocupa especialistas em 2025

As tentativas de golpes digitais cresceram de 33% em setembro de 2024 para 38% em março de 2025, segundo a Febraban Tech em parceria com o NIC.br. Dentro desse cenário, o golpe do falso advogado preocupa por usar dados de processos judiciais e documentos falsificados para induzir vítimas a realizar transferências bancárias sob a promessa de liberação de valores.

Para Sandro Christovam Bearare, especialista em técnicas de autodefesa e antissequestro e um dos idealizadores da Ludus Vision, esse esquema alia engenharia social e credibilidade institucional. “O criminoso se apresenta como advogado, utiliza informações reais de processos, cria urgência e solicita pagamento antecipado. O golpe se concretiza no momento em que a vítima transfere o dinheiro, geralmente via Pix”, explica.

O Banco Central reforça o papel do Mecanismo Especial de Devolução (MED) como ferramenta para contestar transações suspeitas. De acordo com o R7, o sistema do Pix já devolveu mais de R$ 1,5 bilhão em quatro anos. Ainda assim, levantamento citado pelo Finsiders aponta que apenas 8% dos valores roubados retornam de fato às vítimas, o que demonstra a importância da prevenção.

Bearare, que também coordena programas de prevenção pessoal, enfatiza: “Advogados legítimos não solicitam Pix para liberar quantias judiciais. Confirmar a inscrição no site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e validar o contato do escritório são medidas simples que evitam prejuízos.”

Como se proteger do golpe do falso advogado

Pagamentos antecipados não são recomendados , segundo materiais de prevenção do Nubank, que destacam essa prática como indício clássico de fraude.

A identidade profissional deve ser checada , de acordo com a OAB, por meio da inscrição ativa e do contato direto com o escritório.

Sinais de urgência aumentam o risco , conforme apontam guias de prevenção de instituições financeiras. Criminosos criam pressão para acelerar a decisão da vítima.

Provas devem ser preservadas , como orienta a OAB, para auxiliar em registros formais.

O MED pode ser acionado, segundo o Banco Central, dentro do prazo regulamentar, quando há indício de fraude no Pix.

De acordo com guias de prevenção do Nubank, os golpes online incluem hoje falsas promessas de indenizações, desbloqueios ou heranças inexistentes. As vítimas são convencidas pela aparência de legitimidade, mas acabam sofrendo perdas em fraudes financeiras que se multiplicam no ambiente digital.

A expansão dos estelionatos digitais demonstra que segurança não depende apenas de tecnologia, mas também de comportamento. É nesse ponto que a Ludus Vision, idealizada por Bearare, atua ao integrar autodefesa, educação em segurança e treinamento preventivo, fortalecendo a preparação da sociedade contra ameaças no mundo físico e digital.