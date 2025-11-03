Grande BH: fraude com cosméticos da Natura causa prejuízo de R$ 6 mi

Uma fraude milionária na venda de cosméticos foi desarticulada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causando um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões à Natura, uma das maiores empresas do setor no país. A Operação “Espelho de Vênus” foi deflagrada na última quinta-feira (30/10) e cumpriu nove mandados de prisão em Belo Horizonte, Contagem e Betim.

Ao divulgar os detalhes da operação, na manhã desta segunda-feira (3/11), a PCMG informou que o esquema criminoso envolvia 11 consultores de vendas que exploravam falhas no sistema de cashback e brindes da empresa. A líder da quadrilha seria uma mulher de 51 anos, consultora da empresa há mais de 20 anos e sem passagens anteriores pela polícia.

A delegada Cristiana Angelini, chefe da Divisão Especializada em Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, informou que foi a própria Natura que procurou a polícia. Foram cerca de 50 mil produtos vendidos de forma fraudulenta. "A consultora recrutava parentes, amigos e pessoas de sua confiança", afirma.

Como funcionava a fraude

Segundo as investigações, os consultores “prestigiados” realizavam compras repetidas de um mesmo produto ao mesmo tempo com o objetivo de esgotar o estoque de brindes oferecidos pela empresa. Quando isso acontecia, o sistema convertia automaticamente o brinde em crédito financeiro (cashback), que era usado para adquirir novos produtos, como cremes, perfumes e kits, revendidos em lojas on-line e físicas populares com descontos de até 60%. "Era uma concorrência desleal", diz Cristiana Angelini.



Os golpes ocorreram entre março e outubro, totalizando 163 pedidos simulados e resgates indevidos, e o aporte ou investimentos dos fraudadores chegou a R$ 300 mil. A polícia descobriu que os criminosos manipulavam o sistema da empresa, adicionando itens no carrinho e realizando a compra até provocar o erro que gerava o brinde em dinheiro.

Mesmo depois do bloqueio de algumas contas suspeitas, o grupo recrutava novos consultores para continuar as operações, o que levantou a hipótese de cúmplices internos que indicavam vulnerabilidades do sistema.

"Alguns consultores agiam de boa fé enquanto outros sabiam do esquema", diz a delegada.

Pelo status que tinham dentro da empresa, os fraudadores conseguiam produtos de primeira linha. Isso explica o tamanho do rombo. "O prejuízo informado pela empresa é com base nos valores de cashback", destaca.

Mandados e apreensões

Durante as ações da operação, foram apreendidos milhares de produtos de beleza armazenados em condições insalubres, em meio a baratas e poeira. O material apreendido inclui cosméticos de alto valor, como perfumes e cremes corporais, revendidos por preços bem abaixo do mercado. A líder do esquema vai responder por associação criminosa, fraude eletrônica, estelionato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

A delegada Cristiana Angelini afirmou que apesar de o esquema ser bastante sofisticado, sempre há uma brecha que será investigada pela corporação. “A internet não é terra sem lei. Nós vamos responsabilizar todos os envolvidos, inclusive eventuais colaboradores internos”, destacou.



O esquema fraudulento ocorreu de maneira nacional e, de acordo com a delegada, o prejuízo em São Paulo foi do mesmo tamanho do de Minas Gerais. As investigações continuam para identificar se a fraude estava relacionada a falhas específicas no sistema da empresa e se havia participação de funcionários.

"Estamos também apurando a participação de outras pessoas: os responsáveis pelo transporte dos produtos. Como essa consultora não poderia mais fazer a compra dos produtos, percebemos um desvio da rota dos endereços que eram indicados no site para o recebimento do produto, indo para a casa principal do alvo", termina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Natura, mas a empresa não se posicionou até o fechamento desta matéria.