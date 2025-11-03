Grande BH: fraude com cosméticos da Natura causa prejuízo de R$ 6 mi
Operação da Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão e identificou uma consultora veterana como líder do esquema
Uma fraude milionária na venda de cosméticos foi desarticulada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causando um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões à Natura, uma das maiores empresas do setor no país. A Operação “Espelho de Vênus” foi deflagrada na última quinta-feira (30/10) e cumpriu nove mandados de prisão em Belo Horizonte, Contagem e Betim.
Ao divulgar os detalhes da operação, na manhã desta segunda-feira (3/11), a PCMG informou que o esquema criminoso envolvia 11 consultores de vendas que exploravam falhas no sistema de cashback e brindes da empresa. A líder da quadrilha seria uma mulher de 51 anos, consultora da empresa há mais de 20 anos e sem passagens anteriores pela polícia.
A delegada Cristiana Angelini, chefe da Divisão Especializada em Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, informou que foi a própria Natura que procurou a polícia. Foram cerca de 50 mil produtos vendidos de forma fraudulenta. "A consultora recrutava parentes, amigos e pessoas de sua confiança", afirma.
Como funcionava a fraude
Segundo as investigações, os consultores “prestigiados” realizavam compras repetidas de um mesmo produto ao mesmo tempo com o objetivo de esgotar o estoque de brindes oferecidos pela empresa. Quando isso acontecia, o sistema convertia automaticamente o brinde em crédito financeiro (cashback), que era usado para adquirir novos produtos, como cremes, perfumes e kits, revendidos em lojas on-line e físicas populares com descontos de até 60%. "Era uma concorrência desleal", diz Cristiana Angelini.
Os golpes ocorreram entre março e outubro, totalizando 163 pedidos simulados e resgates indevidos, e o aporte ou investimentos dos fraudadores chegou a R$ 300 mil. A polícia descobriu que os criminosos manipulavam o sistema da empresa, adicionando itens no carrinho e realizando a compra até provocar o erro que gerava o brinde em dinheiro.
Mesmo depois do bloqueio de algumas contas suspeitas, o grupo recrutava novos consultores para continuar as operações, o que levantou a hipótese de cúmplices internos que indicavam vulnerabilidades do sistema.
"Alguns consultores agiam de boa fé enquanto outros sabiam do esquema", diz a delegada.
Pelo status que tinham dentro da empresa, os fraudadores conseguiam produtos de primeira linha. Isso explica o tamanho do rombo. "O prejuízo informado pela empresa é com base nos valores de cashback", destaca.
Mandados e apreensões
Durante as ações da operação, foram apreendidos milhares de produtos de beleza armazenados em condições insalubres, em meio a baratas e poeira. O material apreendido inclui cosméticos de alto valor, como perfumes e cremes corporais, revendidos por preços bem abaixo do mercado. A líder do esquema vai responder por associação criminosa, fraude eletrônica, estelionato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
A delegada Cristiana Angelini afirmou que apesar de o esquema ser bastante sofisticado, sempre há uma brecha que será investigada pela corporação. “A internet não é terra sem lei. Nós vamos responsabilizar todos os envolvidos, inclusive eventuais colaboradores internos”, destacou.
O esquema fraudulento ocorreu de maneira nacional e, de acordo com a delegada, o prejuízo em São Paulo foi do mesmo tamanho do de Minas Gerais. As investigações continuam para identificar se a fraude estava relacionada a falhas específicas no sistema da empresa e se havia participação de funcionários.
"Estamos também apurando a participação de outras pessoas: os responsáveis pelo transporte dos produtos. Como essa consultora não poderia mais fazer a compra dos produtos, percebemos um desvio da rota dos endereços que eram indicados no site para o recebimento do produto, indo para a casa principal do alvo", termina.
A reportagem entrou em contato com a Natura, mas a empresa não se posicionou até o fechamento desta matéria.