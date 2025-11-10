Gestante que estava em ambulância que capotou morre no hospital
O motorista da ambulância morreu no sábado, no local do acidente. Ele foi enterrado nesse domingo (9/11)
Morreu, na madrugada desta segunda-feira (10/11), a gestante Elizângela Oliveira Fialho, de 37 anos. Ela estava numa ambulância que capotou, na BR-262, próximo a Santo Amaro de Minas, na tarde de sábado (8/11). Ela morreu no Hospital César Leite, em Manhuaçu, no Vale do Rio Doce, para onde foi levada depois do acidente.
No acidente, também faleceu o motorista da ambulância, Carlos Roberto Januth Júnior, que foi sepultado na tarde do domingo (9/11), em Matipó.
A ambulância era de Matipó, onde Elizângela morava. Ela tinha entrado em trabalho de parto e foi socorrida. Seria levada para Manhuaçu.
