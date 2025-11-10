Gestante que estava em ambulância que capotou morre no hospital

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (10/11), a gestante Elizângela Oliveira Fialho, de 37 anos. Ela estava numa ambulância que capotou, na BR-262, próximo a Santo Amaro de Minas, na tarde de sábado (8/11). Ela morreu no Hospital César Leite, em Manhuaçu, no Vale do Rio Doce, para onde foi levada depois do acidente.

No acidente, também faleceu o motorista da ambulância, Carlos Roberto Januth Júnior, que foi sepultado na tarde do domingo (9/11), em Matipó.

A ambulância era de Matipó, onde Elizângela morava. Ela tinha entrado em trabalho de parto e foi socorrida. Seria levada para Manhuaçu.

