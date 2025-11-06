Mulher é resgatada em estado grave do Arrudas; ela é a 17ª vítima este ano

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quinta-feira (6/11), uma mulher que caiu no Ribeirão Arrudas, na altura do número 1.315 da Avenida do Contorno, no Bairro Santa Efigênia, em BH. Este foi o 17º resgate realizado este ano no leito do ribeirão.

Duas viaturas do 1ª Batalhão de Bombeiro Militar estiveram no local da queda. Foi usada a técnica de salvamento em altura para acessar a vitíma que apresentava traumatismo cranioencefálico e possíveis fraturas nos membros inferiores.

O Samu foi chamado e levou a mulher para Hospital João XXIII. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. A vítima também não foi identificada, pois não tinha documentos.

Números

Segundo o Corpo de Bombeiros, do total de 17 resgates efetuados no leito do Ribeirão do Arrudas, 14 vítimas eram homens e três mulheres.

Desse total, duas pessoas estavam mortas. Um foi Luiz Gustavo Santiago da Silva, de 23 anos, que estava na garupa de uma moto. Ele foi fechado por um carro, derrapou, os dois bateram na murada e caíram no ribeirão, no cruzamento das avenidas dos Andradas e Contorno.

O piloto foi resgatado, mas Luiz Gustavo desapareceu. O acidente ocorreu em 8 de outubro e o resgate aconteceu no dia 14, nas proximidades da Avenida Marzagânia, no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte.

A outra vítima resgatada foi em 15 de julho, na altura do Bairro Nova Suissa. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem havia se suicidado.

Do total de 17 resgates, além das duas pessoas que morreram, 10 delas sofreram ferimentos leves e cinco ficaram em estado grave, como a mulher retirada nesta quinta-feira.