Homem é encontrado morto às margens do Ribeirão Arrudas, em BH
Bombeiros realizam resgate em local de difícil acesso na região Leste da capital
compartilheSIGA
Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto às margens do Ribeirão Arrudas, na altura da Avenida do Contorno, bairro Floresta, região Leste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa avistou a vítima caída e chamou a equipe de resgate. Devido ao local de acesso difícil, os bombeiros usaram técnicas de resgate em altura para alcançar o ponto.
Leia Mais
Ao chegarem onde estava a vítima, os bombeiros militares constataram que o homem estava morto. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram a vítima a estar no leito do rio. Um rabecão foi acionado para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte. A ocorrência está em andamento, com três equipes do Corpo de Bombeiros empenhadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ocorrência está em andamento, e a reportagem acompanha a situação, aguardando novos detalhes e imagens da operação para atualizar a matéria. Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas para prestar apoio.
Matéria em atualização