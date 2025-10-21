Homem é encontrado morto às margens do Ribeirão Arrudas, em BH

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto às margens do Ribeirão Arrudas, na altura da Avenida do Contorno, bairro Floresta, região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa avistou a vítima caída e chamou a equipe de resgate. Devido ao local de acesso difícil, os bombeiros usaram técnicas de resgate em altura para alcançar o ponto.

Ao chegarem onde estava a vítima, os bombeiros militares constataram que o homem estava morto. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram a vítima a estar no leito do rio. Um rabecão foi acionado para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte. A ocorrência está em andamento, com três equipes do Corpo de Bombeiros empenhadas.

A ocorrência está em andamento, e a reportagem acompanha a situação, aguardando novos detalhes e imagens da operação para atualizar a matéria. Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas para prestar apoio.

Matéria em atualização