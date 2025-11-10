Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Acidente na BR-381 deixa dois mortos no Sul de Minas

Uma pista da Fernão Dias, no sentido São Paulo, está interditado; PRF está no local para definir um desvio para os mtoristas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
10/11/2025 10:26 - atualizado em 10/11/2025 10:37

compartilhe

SIGA
x
Acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira
Acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira crédito: Redes sociais

Duas pessoas morreram em um acidente entre uma caminhonete e um carro, no quilômetro 946 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (10/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente interdita uma das pistas, no sentido São Paulo, provocando uma engarrafamento de dois quilômetros. Ainda não há previsão de liberação da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal deverá definir um desvio pela rodovia MG-460, passando pelo distrito de Barreiras.

Leia Mais

A interdição se deve à necessidade de retirada do corpo de um dos motoristas, que ficou preso nas ferragens do veículo.

Uma ambulância da concessionária e o Samu foram acionadas. Um caminhão-prancha para a remoção dos veículos também já está no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há previsão para a liberação da pista.

Matéria em apuração

Tópicos relacionados:

acidente batida dois fernao-dias morrem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay