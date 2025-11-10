Acidente na BR-381 deixa dois mortos no Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas pessoas morreram em um acidente entre uma caminhonete e um carro, no quilômetro 946 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (10/11).

O acidente interdita uma das pistas, no sentido São Paulo, provocando uma engarrafamento de dois quilômetros. Ainda não há previsão de liberação da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal deverá definir um desvio pela rodovia MG-460, passando pelo distrito de Barreiras.

Leia Mais BR-381: carro capota e bombeiros encontram corpo de homem próximo a córrego Violência aumenta na BR-381, em acidente com morte e grávida ferida Idoso escapa de carro que despencou de 20 metros, em rodovia da Grande BH

A interdição se deve à necessidade de retirada do corpo de um dos motoristas, que ficou preso nas ferragens do veículo.

Uma ambulância da concessionária e o Samu foram acionadas. Um caminhão-prancha para a remoção dos veículos também já está no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há previsão para a liberação da pista.

Matéria em apuração