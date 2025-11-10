Acidente na BR-381 deixa dois mortos no Sul de Minas
Uma pista da Fernão Dias, no sentido São Paulo, está interditado; PRF está no local para definir um desvio para os mtoristas
Duas pessoas morreram em um acidente entre uma caminhonete e um carro, no quilômetro 946 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (10/11).
O acidente interdita uma das pistas, no sentido São Paulo, provocando uma engarrafamento de dois quilômetros. Ainda não há previsão de liberação da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal deverá definir um desvio pela rodovia MG-460, passando pelo distrito de Barreiras.
A interdição se deve à necessidade de retirada do corpo de um dos motoristas, que ficou preso nas ferragens do veículo.
Uma ambulância da concessionária e o Samu foram acionadas. Um caminhão-prancha para a remoção dos veículos também já está no local.
Não há previsão para a liberação da pista.
Matéria em apuração