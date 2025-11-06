Assine
ACIDENTE

Motorista bêbado invade calçada de padaria e atropela idoso

A vítima tem 69 anos e foi arremessada com o impacto; suspeito foi preso em flagrante com sinais de embriaguez

06/11/2025 11:27 - atualizado em 06/11/2025 14:09

Mototista bêbado invade calçada de padaria e atropela idoso crédito: reproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Um idoso de 69 anos foi atropelado na calçada e ficou ferido na noite de quarta-feira (5/11), em Patos de Minas (MG). O motorista, de 39 anos, estaria bêbado e foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Rua Zeca Mota, no Bairro Alvorada, e, segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu contra a mureta de uma padaria, atingindo também o cavalete de água e o padrão de energia de uma loja.

O idoso, que estava sentado no local, teve fratura exposta na perna esquerda depois de ser arremessado com o impacto. A vítima segue internada no Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por cirurgia.

Testemunhas impediram que o motorista fugisse. De acordo com os policiais, ele apresentava odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.


O carro foi removido.

