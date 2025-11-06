Motorista bêbado invade calçada de padaria e atropela idoso

Um idoso de 69 anos foi atropelado na calçada e ficou ferido na noite de quarta-feira (5/11), em Patos de Minas (MG). O motorista, de 39 anos, estaria bêbado e foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Rua Zeca Mota, no Bairro Alvorada, e, segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu contra a mureta de uma padaria, atingindo também o cavalete de água e o padrão de energia de uma loja.



O idoso, que estava sentado no local, teve fratura exposta na perna esquerda depois de ser arremessado com o impacto. A vítima segue internada no Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por cirurgia.



Testemunhas impediram que o motorista fugisse. De acordo com os policiais, ele apresentava odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.



O carro foi removido.