Suspeito de furto diz que vai receber polícia 'na bala' e é preso pela PM
Homem resistiu à abordagem e foi contido com o uso de spray de oimenta. O celular tinha sido descartado em uma área de vegetação
Um homem de 30 anos foi preso na noite desse domingo (9/11) em Patos de Minas, após furtar o celular de um idoso e ameaçar "receber a polícia na bala". Segundo a Polícia Militar, ele já tem passagens por crimes contra o patrimônio.
A vítima, de 60 anos, contou que fazia atividades com os netos na quadra do bairro Novo Horizonte quando esqueceu o aparelho na lateral da quadra. O aparelho tinha sumido e a vítima desconfiou do homem que viria a ser detido.
O idoso foi até a casa do suspeito e pediu o celular de volta. O homem reagiu com agressividade e fez a ameaça antes de a Polícia Militar ser acionada. "Polícia, aqui, eu recebo é na bala", teria dito o suspeito.
Os militares localizaram o homem e ele resistiu à abordagem, sendo contido com spray de pimenta. O celular foi encontrado em uma vegetação próxima, após rastreamento.
O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.