Feriado de Proclamação da República: o que abre e fecha em BH
Confira o funcionamento dos órgãos e equipamentos da prefeitura da capital no Dia da Proclamação da República (15/11)
compartilheSIGA
O Dia da Proclamação da República é celebrado neste sábado (15/11). Considerado feriado nacional desde 2002, o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte podem sofrer mudanças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O órgão divulgou nesta quinta (13/11) o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado. Confira!
ZOOBOTÂNICA
- Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)
- Zoológico e Jardim Botânico: das 8h às 17h (entrada até as 16h)
PARQUES MUNICIPAIS
ABERTOS
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Mirante do Mangabeiras
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
FECHADOS
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
COM ACESSO PERMANENTE
- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
- Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
- Parque das Nações
- Parque do Bairro Planalto
- Parque do Confisco
- Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
- Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jardim Montanhês
- Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
- Parque Municipal Cerrado
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)
CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
- Funcionamento: abertos das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)
- Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAM
- Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal
- Central de Vagas do SUAS: plantão 24h
- Centro POP Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 12h
- Centro POP Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h
- Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h
- Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h
- Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h
- Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.
NÃO FUNCIONAM
- Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
- Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
- Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
- Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
- Serviço de Atenção ao Migrante
DIREITOS HUMANOS
FUNCIONA
- Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h
NÃO FUNCIONAM
- Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
- Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FUNCIONA
- Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): funcionará normalmente
- Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): funcionará normalmente
- Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): funcionará normalmente
- Programa Abastecer: funcionará normalmente
- Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionará com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua
NÃO FUNCIONA
- Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
- Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
- Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's
FACULTATIVO
- Direto da Roça
- Feira de Orgânicos
- Feiras Livres
- Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
- Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado
CENTROS CULTURAIS
ABERTOS
- Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15) e no domingo (16)
- Centro Cultural Pampulha: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
- Centro Cultural Salgado Filho: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
- Centro Cultural São Bernardo: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
- Centro Cultural Zilah Spósito: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
FECHADOS
- Centro Cultural Alto Vera Cruz
- Centro Cultural Bairro das Indústrias
- Centro Cultural Jardim Guanabara
- Centro Cultural Lindéia Regina
- Centro Cultural Padre Eustáquio
- Centro Cultural São Geraldo
- Centro Cultural Urucuia
- Centro Cultural Usina de Cultura
- Centro Cultural Vila Fátima
- Centro Cultural Venda Nova
- Centro Cultural Vila Marçola
- Centro Cultural Vila Santa Rita
CENTROS DE REFERÊNCIA
FUNCIONAM
- Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: atendimento normal
FECHADO
- Centro de Referência das Culturas Urbanas
- Cine Santa Tereza: sem programação no sábado (15), mas aberto no domingo (16)
MUSEUS
- Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
- Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
- Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
- Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h
- Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h
TEATROS
- Teatro Marília: espetáculos em cartaz no sábado (15) e no domingo (16)
- Teatro Francisco Nunes: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)
- Teatro Raul Belém Machado: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)
POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
- CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado
- CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): das 8h às 17h
- CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro) das 8h às 16h
SAÚDE
FUNCIONAM
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h
- Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h
NÃO FUNCIONAM
- Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde o Viajante e as Teleconsultas
BH RESOLVE
- A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada.
- O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
PROCON MUNICIPAL
- Postos de atendimento: fechados
- Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR
- O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado
- Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
- Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada
SEGURANÇA
- Guarda Municipal: atendimento normal
- Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal
DEFESA CIVIL
- Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.
- Telefones de contato: 199 e 3277-8864
TRANSPORTE COLETIVO
Neste sábado (15), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo.
Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).
LIMPEZA URBANA
- Coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no sábado (15).
- Coleta seletiva não será realizada.
- As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.
FEIRAS
REGIONAL CENTRO SUL
FEIRA DA AFONSO PENA - funciona aos domingos das 8h às 14h
- Avenida Afonso Pena, entre a Praça Sete e a Avenida Carandaí/Rua Guajajaras
- Produtos comercializados: artes, artesanato e variedades
TOM JOBIM E ANTIGUIDADES - funciona aos sábados das 8h às 18h
- Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
- Produtos comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas
PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI) - funciona aos sábados das 9h às 17h
- Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi
- Produtos comercializados: Plantas e flores naturais
REGIONAL BARREIRO
- PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM) - funciona aos sábados das 10h às 16h
- Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia
- Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas
REGIONAL LESTE
PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA - funciona as sextas das 18h às 22h
- Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta
- Produtos comercializados: Comidas e bebidas típicas
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - funciona aos domingos das 10h às 16h
- Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza
- Produtos comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas
REGIONAL OESTE
AVENIDA SILVA LOBO - funciona aos sábados 10h às 16h
- Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú
- Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas
HOSPITAL VETERINÁRIO
- Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.