Feriado de Proclamação da República: o que abre e fecha em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O Dia da Proclamação da República é celebrado neste sábado (15/11). Considerado feriado nacional desde 2002, o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte podem sofrer mudanças.

O órgão divulgou nesta quinta (13/11) o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado. Confira!

ZOOBOTÂNICA

Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)

Zoológico e Jardim Botânico: das 8h às 17h (entrada até as 16h)

PARQUES MUNICIPAIS

ABERTOS

Parque Jacques Cousteau

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Mirante do Mangabeiras

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

FECHADOS

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

COM ACESSO PERMANENTE

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)

Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Funcionamento: abertos das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)

Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAM

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal

Central de Vagas do SUAS: plantão 24h

Centro POP Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 12h

Centro POP Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h

Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h

Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

NÃO FUNCIONAM

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Serviço de Atenção ao Migrante

DIREITOS HUMANOS

FUNCIONA

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h

NÃO FUNCIONAM

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FUNCIONA

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): funcionará normalmente

Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): funcionará normalmente

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): funcionará normalmente

Programa Abastecer: funcionará normalmente

Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionará com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua

NÃO FUNCIONA

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

FACULTATIVO

Direto da Roça

Feira de Orgânicos

Feiras Livres

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado

CENTROS CULTURAIS

ABERTOS

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15) e no domingo (16)

Centro Cultural Pampulha: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)

Centro Cultural Salgado Filho: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)

Centro Cultural São Bernardo: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)

Centro Cultural Zilah Spósito: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)

FECHADOS

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Centro Cultural Jardim Guanabara

Centro Cultural Lindéia Regina

Centro Cultural Padre Eustáquio

Centro Cultural São Geraldo

Centro Cultural Urucuia

Centro Cultural Usina de Cultura

Centro Cultural Vila Fátima

Centro Cultural Venda Nova

Centro Cultural Vila Marçola

Centro Cultural Vila Santa Rita

CENTROS DE REFERÊNCIA

FUNCIONAM

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: atendimento normal

FECHADO

Centro de Referência das Culturas Urbanas

Cine Santa Tereza: sem programação no sábado (15), mas aberto no domingo (16)

MUSEUS

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h

Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h

TEATROS

Teatro Marília: espetáculos em cartaz no sábado (15) e no domingo (16)

Teatro Francisco Nunes: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)

Teatro Raul Belém Machado: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)

POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado

CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): das 8h às 17h

CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro) das 8h às 16h

SAÚDE

FUNCIONAM

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h

NÃO FUNCIONAM

Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde o Viajante e as Teleconsultas

BH RESOLVE

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada.

O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

PROCON MUNICIPAL

Postos de atendimento: fechados

Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado

Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada

SEGURANÇA

Guarda Municipal: atendimento normal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal

DEFESA CIVIL

Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.

Telefones de contato: 199 e 3277-8864

TRANSPORTE COLETIVO

Neste sábado (15), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo.

Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

LIMPEZA URBANA

Coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no sábado (15).

Coleta seletiva não será realizada.

As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

FEIRAS

REGIONAL CENTRO SUL

FEIRA DA AFONSO PENA - funciona aos domingos das 8h às 14h

Avenida Afonso Pena, entre a Praça Sete e a Avenida Carandaí/Rua Guajajaras

Produtos comercializados: artes, artesanato e variedades

TOM JOBIM E ANTIGUIDADES - funciona aos sábados das 8h às 18h

Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários

Produtos comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas

PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI) - funciona aos sábados das 9h às 17h

Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi

Produtos comercializados: Plantas e flores naturais

REGIONAL BARREIRO

PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM) - funciona aos sábados das 10h às 16h

Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia

Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

REGIONAL LESTE

PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA - funciona as sextas das 18h às 22h

Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta

Produtos comercializados: Comidas e bebidas típicas

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - funciona aos domingos das 10h às 16h

Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza

Produtos comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas

REGIONAL OESTE

AVENIDA SILVA LOBO - funciona aos sábados 10h às 16h

Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú

Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

HOSPITAL VETERINÁRIO

Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.