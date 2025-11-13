Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO!

Feriado de Proclamação da República: o que abre e fecha em BH

Confira o funcionamento dos órgãos e equipamentos da prefeitura da capital no Dia da Proclamação da República (15/11)

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
13/11/2025 14:56 - atualizado em 13/11/2025 15:00

compartilhe

SIGA
x
PBH, em parceria com o Cefet-MG, abriu vagas para curso noturno de programação web exclusivo para mulheres
A PBH divulgou nesta quinta (13/11) o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado de Proclamação da República crédito: Rodrigo Clemente/PBH

O Dia da Proclamação da República é celebrado neste sábado (15/11). Considerado feriado nacional desde 2002, o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte podem sofrer mudanças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O órgão divulgou nesta quinta (13/11) o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado. Confira!

ZOOBOTÂNICA

  • Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)
  • Zoológico e Jardim Botânico: das 8h às 17h (entrada até as 16h)

PARQUES MUNICIPAIS

ABERTOS

  • Parque Jacques Cousteau
  • Parque Bandeirante Silva Ortiz
  • Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
  • Parque da Vila Pantanal
  • Parque da Vila Santa Sofia
  • Parque do Bairro Diamante (Colina)
  • Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
  • Parque do Conjunto Estrela Dalva
  • Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
  • Parque Ecológico Pedro Machado
  • Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
  • Parque Elias Michel Farah
  • Parque Municipal Tião dos Santos
  • Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
  • Parque da Matinha
  • Parque Professor Guilherme Lage
  • Mirante do Mangabeiras
  • Parque do Bairro Jardim Leblon
  • Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
  • Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
  • Parque Ecológico do Bairro Universitário
  • Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
  • Parque Nossa Senhora da Piedade
  • Parque Primeiro de Maio
  • Parque Aggeo Pio Sobrinho
  • Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
  • Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
  • Parque da Serra do Curral
  • Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
  • Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
  • Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
  • Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
  • Parque Mata das Borboletas
  • Parque Mosteiro Tom Jobim
  • Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
  • Parque Rosinha Cadar
  • Parque Amílcar Vianna Martins
  • Parque Cássia Eller
  • Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
  • Parque Ecológico Renato Azeredo
  • Parque-Escola Jardim Belmonte
  • Parque Fernão Dias
  • Parque Real
  • Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
  • Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

FECHADOS

  • Parque Alexander Brandt
  • Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

COM ACESSO PERMANENTE

  • Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
  • Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
  • Parque das Nações
  • Parque do Bairro Planalto
  • Parque do Confisco
  • Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
  • Parque Dona Clara
  • Parque Ecológico do Brejinho
  • Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
  • Parque Ecológico Jardim Vitória
  • Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
  • Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
  • Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
  • Parque Halley Alves Bessa
  • Parque Jardim Montanhês
  • Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
  • Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
  • Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
  • Parque Municipal Cerrado
  • Parque Municipal do Bairro Trevo
  • Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

  • Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
  • Funcionamento: abertos das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)
  • Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAM

  • Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal
  • Central de Vagas do SUAS: plantão 24h
  • Centro POP Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 12h
  • Centro POP Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h
  • Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h
  • Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h
  • Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h
  • Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

NÃO FUNCIONAM

  • Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
  • Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
  • Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
  • Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
  • Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
  • Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
  • Serviço de Atenção ao Migrante

DIREITOS HUMANOS

FUNCIONA

  • Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h

NÃO FUNCIONAM

  • Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
  • Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
  • Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FUNCIONA

  • Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): funcionará normalmente
  • Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): funcionará normalmente
  • Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): funcionará normalmente
  • Programa Abastecer: funcionará normalmente
  • Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionará com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua

NÃO FUNCIONA

  • Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
  • Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
  • Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

FACULTATIVO

  • Direto da Roça
  • Feira de Orgânicos
  • Feiras Livres
  • Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

  • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado

CENTROS CULTURAIS

ABERTOS

  • Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15) e no domingo (16)
  • Centro Cultural Pampulha: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
  • Centro Cultural Salgado Filho: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
  • Centro Cultural São Bernardo: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)
  • Centro Cultural Zilah Spósito: somente para atividades previamente agendadas no sábado (15)

FECHADOS

  • Centro Cultural Alto Vera Cruz
  • Centro Cultural Bairro das Indústrias
  • Centro Cultural Jardim Guanabara
  • Centro Cultural Lindéia Regina
  • Centro Cultural Padre Eustáquio
  • Centro Cultural São Geraldo
  • Centro Cultural Urucuia
  • Centro Cultural Usina de Cultura
  • Centro Cultural Vila Fátima
  • Centro Cultural Venda Nova
  • Centro Cultural Vila Marçola
  • Centro Cultural Vila Santa Rita

CENTROS DE REFERÊNCIA

FUNCIONAM

  • Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: atendimento normal

FECHADO

  • Centro de Referência das Culturas Urbanas
  • Cine Santa Tereza: sem programação no sábado (15), mas aberto no domingo (16)

MUSEUS

  • Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
  • Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
  • Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h
  • Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h
  • Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h

TEATROS

  • Teatro Marília: espetáculos em cartaz no sábado (15) e no domingo (16)
  • Teatro Francisco Nunes: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)
  • Teatro Raul Belém Machado: sem programação no sábado (15) e com espetáculo em cartaz no domingo (16)

POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

  • CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado
  • CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): das 8h às 17h
  • CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro) das 8h às 16h

SAÚDE

FUNCIONAM

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h
  • Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h

NÃO FUNCIONAM

  • Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde o Viajante e as Teleconsultas

BH RESOLVE

  • A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada.
  • O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

PROCON MUNICIPAL

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

  • O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado
  • Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

  • Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada

SEGURANÇA

  • Guarda Municipal: atendimento normal
  • Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal

DEFESA CIVIL

  • Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.
  • Telefones de contato: 199 e 3277-8864

TRANSPORTE COLETIVO

Neste sábado (15), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo.

Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

LIMPEZA URBANA

  • Coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no sábado (15).
  • Coleta seletiva não será realizada.
  • As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

FEIRAS

REGIONAL CENTRO SUL

FEIRA DA AFONSO PENA - funciona aos domingos das 8h às 14h

  • Avenida Afonso Pena, entre a Praça Sete e a Avenida Carandaí/Rua Guajajaras
  • Produtos comercializados: artes, artesanato e variedades

TOM JOBIM E ANTIGUIDADES - funciona aos sábados das 8h às 18h

  • Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
  • Produtos comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas

PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI) - funciona aos sábados das 9h às 17h

  • Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi
  • Produtos comercializados: Plantas e flores naturais

REGIONAL BARREIRO

  • PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM) - funciona aos sábados das 10h às 16h
  • Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia
  • Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

REGIONAL LESTE

PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA - funciona as sextas das 18h às 22h

  • Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta
  • Produtos comercializados: Comidas e bebidas típicas

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - funciona aos domingos das 10h às 16h

  • Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza
  • Produtos comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas

REGIONAL OESTE

AVENIDA SILVA LOBO - funciona aos sábados 10h às 16h

  • Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú
  • Produtos comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

HOSPITAL VETERINÁRIO

  • Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

abre-e-fecha bh pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay