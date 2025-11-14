MG: alerta para chuvas intensas e ventos fortes em 228 cidades
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta sexta. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
compartilheSIGA
Minas Gerais tem 216 cidades sob alerta de chuva intensa, também conhecido como alerta amarelo, até as 10h deste sábado (15/11). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Doze municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. O comunicado vale até o fim desta sexta-feira(14)
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades sob alerta 'laranja'
Até as 18h desta sexta-feira
Carneirinho
Comendador Gomes
Fronteira
Frutal
Gurinhatã
Itapagipe
Iturama
Limeira do Oeste
Santa Vitória
São Francisco de Sales
União de Minas
Cidades sob alerta 'amarelo'
Até as 10h deste sábado
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Andrelândia
Arantina
Arceburgo
Areado
Baependi
Bandeira do Sul
Belmiro Braga
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Cana Verde
Capetinga
Capitólio
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cássia
Caxambu
Chácara
Chiador
Claraval
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Córrego do Bom Jesus
Cristais
Cristina
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Dom Viçoso
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guarará
Guaxupé
Heliodora
Ibertioga
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Jesuânia
Juiz de Fora
Juruaia
Lambari
Lavras
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Marmelópolis
Matias Barbosa
Minduri
Monsenhor Paulo
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Resende
Olaria
Olímpio Noronha
Ouro Fino
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Passos
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdões
Piedade do Rio Grande
Pimenta
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Ribeirão Vermelho
Rio Preto
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santana da Vargem
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santos Dumont
São Bento Abade
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador José Bento
Seritinga
Serrania
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tapira
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Uberaba
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Virgínia
Wenceslau Braz