MG: alerta para chuvas intensas e ventos fortes em 228 cidades

Minas Gerais tem 216 cidades sob alerta de chuva intensa, também conhecido como alerta amarelo, até as 10h deste sábado (15/11). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Doze municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. O comunicado vale até o fim desta sexta-feira(14)

Cidades sob alerta 'amarelo'

Até as 10h deste sábado

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Cana Verde

Capetinga

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Chácara

Chiador

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guarará

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdões

Piedade do Rio Grande

Pimenta

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tapira

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Uberaba

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

