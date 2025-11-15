Tempo em BH: sábado (15/11) de feriado com chuva ou sol? Veja a previsão

O sábado (15/11), feriado da Proclamação da República, deve ser marcado por chuva em Belo Horizonte (MG). Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. O cenário mantém a previsão do dia anterior.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,5°C, enquanto a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 18,6°C, às 0h20

Centro-Sul: 17,2°C, às 3h

Oeste: 16,5°C, com sensação térmica de 3,3°C à 0h

Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 20,9°C às 3h

Venda Nova: 19,5°C, às 4h35

Previsão para o fim de semana em Minas Gerais

As típicas pancadas de primavera devem atingir o Centro-Sul e o Oeste do estado ao longo do fim de semana. Mudanças na circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera, associadas à alta umidade, favorecem a formação de áreas de instabilidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço de uma frente fria sobre o país deve trazer chuva para todo o estado a partir de segunda-feira (17/11).

Dessa forma, o fim de semana será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Zona da Mata.



Na Central Mineira e na Metropolitana de BH, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a previsão é de céu parcialmente nublado. Nas demais áreas, o céu permanece claro a parcialmente nublado.