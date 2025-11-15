Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: sábado (15/11) de feriado com chuva ou sol? Veja a previsão

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,5°C; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/11/2025 07:56

compartilhe

SIGA
x
A meteorologia prevê grande possibilidade de chuva, neste domingo, quando acontece o primeiro dia de provas do Enem
O tempo para o feriado deste sábado em BH é de pancadas de chuvas isoladas pela tarde crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O sábado (15/11), feriado da Proclamação da República, deve ser marcado por chuva em Belo Horizonte (MG). Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. O cenário mantém a previsão do dia anterior. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,5°C, enquanto a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

Leia Mais

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 18,6°C, às 0h20

Centro-Sul: 17,2°C, às 3h

Oeste: 16,5°C, com sensação térmica de 3,3°C à 0h

Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 20,9°C às 3h

Venda Nova: 19,5°C, às 4h35

Previsão para o fim de semana em Minas Gerais

As típicas pancadas de primavera devem atingir o Centro-Sul e o Oeste do estado ao longo do fim de semana. Mudanças na circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera, associadas à alta umidade, favorecem a formação de áreas de instabilidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço de uma frente fria sobre o país deve trazer chuva para todo o estado a partir de segunda-feira (17/11).

Dessa forma, o fim de semana será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Zona da Mata.

Na Central Mineira e na Metropolitana de BH, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a previsão é de céu parcialmente nublado. Nas demais áreas, o céu permanece claro a parcialmente nublado.

Tópicos relacionados:

bh defesa-civil minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay