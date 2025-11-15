Grande BH: homem que transportava droga é preso em perseguição

Um homem de 23 anos foi preso em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, neste sábado (15/11). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu com o suspeito 236 tabletes de maconha e arma de fogo, durante a Operação Divisa Segura.

O homem ia de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as equipes receberam a informação de que um veículo chegaria à cidade mineira com drogas e armas.

Os militares armaram um cerco no Bairro Horto, mas o suspeito não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à Estação Ferroviária, onde furou o bloqueio.

A perseguição seguiu até o Aglomerado do Game, onde o homem foi alcançado. A PM informou que, durante a abordagem, o suspeito ainda avançou com o carro contra um policial e o derrubou no chão. Nesse momento, ele sacou um revólver e foi atingido por disparos dos militares.

O militar derrubado sofreu um corte na mão e recebeu atendimento médico. O suspeito foi levado ao Hospital Márcio Cunha com ferimentos na perna e no abdômen. De acordo com a PM, ele segue estável e permanece sob escolta.

Além da droga, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 Smith & Wesson municiado e um Palio Weekend preto usado na fuga.