Grande BH: homem que transportava droga é preso em perseguição
O suspeito ia de Betim, na Região Metropolitana, para Ipatinga, no Vale do Rio Doce
Um homem de 23 anos foi preso em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, neste sábado (15/11). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu com o suspeito 236 tabletes de maconha e arma de fogo, durante a Operação Divisa Segura.
O homem ia de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as equipes receberam a informação de que um veículo chegaria à cidade mineira com drogas e armas.
Os militares armaram um cerco no Bairro Horto, mas o suspeito não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à Estação Ferroviária, onde furou o bloqueio.
A perseguição seguiu até o Aglomerado do Game, onde o homem foi alcançado. A PM informou que, durante a abordagem, o suspeito ainda avançou com o carro contra um policial e o derrubou no chão. Nesse momento, ele sacou um revólver e foi atingido por disparos dos militares.
O militar derrubado sofreu um corte na mão e recebeu atendimento médico. O suspeito foi levado ao Hospital Márcio Cunha com ferimentos na perna e no abdômen. De acordo com a PM, ele segue estável e permanece sob escolta.
Além da droga, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 Smith & Wesson municiado e um Palio Weekend preto usado na fuga.