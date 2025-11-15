Assine
overlay
Início Gerais
FUGA

Grande BH: homem que transportava droga é preso em perseguição

O suspeito ia de Betim, na Região Metropolitana, para Ipatinga, no Vale do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/11/2025 20:33

compartilhe

SIGA
x
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito após perseguição
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito após perseguição crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, neste sábado (15/11). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu com o suspeito 236 tabletes de maconha e arma de fogo, durante a Operação Divisa Segura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem ia de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as equipes receberam a informação de que um veículo chegaria à cidade mineira com drogas e armas. 

Os militares armaram um cerco no Bairro Horto, mas o suspeito não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à Estação Ferroviária, onde furou o bloqueio.

Leia Mais

A perseguição seguiu até o Aglomerado do Game, onde o homem foi alcançado. A PM informou que, durante a abordagem, o suspeito ainda avançou com o carro contra um policial e o derrubou no chão. Nesse momento, ele sacou um revólver e foi atingido por disparos dos militares.

O militar derrubado sofreu um corte na mão e recebeu atendimento médico. O suspeito foi levado ao Hospital Márcio Cunha com ferimentos na perna e no abdômen. De acordo com a PM, ele segue estável e permanece sob escolta.

Além da droga, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 Smith & Wesson municiado e um Palio Weekend preto usado na fuga.

Tópicos relacionados:

arma droga militares tiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay