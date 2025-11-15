Assine
overlay
Início Gerais
INSTABILIDADE

Bombeiros resgatam quatro pessoas presas em elevador na Grande BH

Segundo a corporação, esse tipo de ocorrência pode aumentar no período chuvoso. Este ano, já foram 453 chamados

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
15/11/2025 19:02 - atualizado em 15/11/2025 19:03

compartilhe

SIGA
x
Três adultos e uma criança ficaram presos no elevador
Três adultos e uma criança ficaram presos no elevador crédito: Reprodução/CBMMG

Quatro pessoas ficaram presas em um elevador, no Bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (15/11). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), esse tipo de ocorrência tende a aumentar no período chuvoso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A corporação informou que os militares precisaram acessar o painel de controle do equipamento, e alinhá-lo ao patamar de um dos andares para retirar o grupo. Estavam dentro do elevador três adultos e uma criança.

Leia Mais

Em vídeo registrado pelos bombeiros é possível ver a equipe utilizando ferramentas para abrir a porta do elevador e acessar às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, este ano, até o momento, já foram atendidas 453 ocorrências de vítima presa em elevador. Já em 2024, os militarem atenderam 490 chamados.

De acordo com a instituição, o elevador tem muitos componentes eletrônicos e elétricos, que podem sofrer instabilidade no período das chuvas. Segundo o CBMMG, o número de ocorrências desse tipo é maior nos meses de outubro a março.

Tópicos relacionados:

bombeiros chuva elevador

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay