Bombeiros resgatam quatro pessoas presas em elevador na Grande BH

Quatro pessoas ficaram presas em um elevador, no Bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (15/11). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), esse tipo de ocorrência tende a aumentar no período chuvoso.

A corporação informou que os militares precisaram acessar o painel de controle do equipamento, e alinhá-lo ao patamar de um dos andares para retirar o grupo. Estavam dentro do elevador três adultos e uma criança.

Em vídeo registrado pelos bombeiros é possível ver a equipe utilizando ferramentas para abrir a porta do elevador e acessar às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, este ano, até o momento, já foram atendidas 453 ocorrências de vítima presa em elevador. Já em 2024, os militarem atenderam 490 chamados.

De acordo com a instituição, o elevador tem muitos componentes eletrônicos e elétricos, que podem sofrer instabilidade no período das chuvas. Segundo o CBMMG, o número de ocorrências desse tipo é maior nos meses de outubro a março.