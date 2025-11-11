Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO!

Elevador da Estação Pampulha, em BH, trava e seis pessoas ficam presas

Usuários conseguiram sair em segurança com apoio de equipes da estação e do Corpo de Bombeiros, informou a PBH

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2025 22:41

compartilhe

SIGA
x
Ocorrência foi atendida nessa segunda-feira (10/11)
Ocorrência foi atendida nessa segunda-feira (10/11) crédito: Reprodução

Um elevador do Bloco F da Estação Pampulha, em Belo Horizonte, apresentou problemas e travou com seis usuários no fim da tarde desta segunda-feira (10). As pessoas ficaram presas por mais de uma hora. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota à reportagem, a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, disse que "equipes da estação prontamente atenderam à ocorrência com apoio do Corpo de Bombeiros e técnicos responsáveis pelos elevadores". 

Leia Mais

O equipamento foi aberto, e os usuários saíram em segurança, informou a administração municipal.

"O elevador vai passar por uma avaliação criteriosa para verificar as causas do problema técnico e a necessidade de ajustes", disse a PBH. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo-horizonte elevador estacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay