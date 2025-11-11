Elevador da Estação Pampulha, em BH, trava e seis pessoas ficam presas
Usuários conseguiram sair em segurança com apoio de equipes da estação e do Corpo de Bombeiros, informou a PBH
Um elevador do Bloco F da Estação Pampulha, em Belo Horizonte, apresentou problemas e travou com seis usuários no fim da tarde desta segunda-feira (10). As pessoas ficaram presas por mais de uma hora.
Em nota à reportagem, a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, disse que "equipes da estação prontamente atenderam à ocorrência com apoio do Corpo de Bombeiros e técnicos responsáveis pelos elevadores".
O equipamento foi aberto, e os usuários saíram em segurança, informou a administração municipal.
"O elevador vai passar por uma avaliação criteriosa para verificar as causas do problema técnico e a necessidade de ajustes", disse a PBH.
