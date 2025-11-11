Operação apreende 250kg de alimentos impróprios para consumo em Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quarenta e três estabelecimentos comerciais da Zona da Mata foram alvo de fiscalizações realizadas pelo Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) entre os dias 3 e 7 de novembro. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 250kg de alimentos impróprios para consumo, provenientes de supermercados e mercearias localizadas nos municípios de Carangola, Faria Lemos e Fervedouro.

Durante as inspeções, os agentes fiscais encontraram uma série de irregularidades, como produtos sem identificação ou sem as informações obrigatórias, alimentos vencidos ou sem data de validade, itens mal acondicionados, como produtos que deveriam estar congelados, mas estavam apenas resfriados, além de divergências de preços entre o valor exposto e o registrado no caixa.

Outra infração observada foi a falta de precificação em alguns produtos, além da ausência de leitores ópticos para a conferência de preços, o que dificulta a consulta de valores pelos consumidores.

O órgão ressaltou que essas ações "integram o trabalho contínuo do órgão para garantir a segurança alimentar e o direito à informação dos consumidores mineiros".