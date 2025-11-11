Assine
POLO CALCADISTA

Mais de 23 mil pares de calçados falsificados são apreendidos em Minas

Pontos de produção, armazenamento e distribuição de produtos falsificados foram alvos de operação da PCMG em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado

Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Amanda Quintiliano - Especial para o EM
11/11/2025 19:29

23 mil pares de calçados falsificados são apreendidos em Nova Serrana
Operação mirou pontos de produção, armazenamento e distribuição de produtos na cidade que é considerada polo calçadista do estado crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 23.308 pares de calçados falsificados ou imitados fraudulentamente em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, conforme balanço divulgado nessa terça-feira (10/11). A operação mirou pontos de produção, armazenamento e distribuição de produtos na cidade que é considerada polo calçadista do estado.

Durante a ação, a polícia também apreendeu 256 sacos de insumos destinados à produção desautorizada (como solas, palmilhas, cabedais, tiras e matrizes de borracha) e 3.250 embalagens com identificação visual de diversas marcas conhecidas.

O material apreendido foi depositado sob responsabilidade dos representantes legais das marcas vítimas. "Para guarda e destinação adequada, garantindo a integridade das provas e a observância dos direitos de propriedade industrial", informou a Polícia Civil.

Sistema estruturado

Por meio de levantamentos, a equipe da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes identificou a existência de um sistema estruturado de fabricação irregular de calçados e acessórios. Tudo, conforme a polícia, com uso indevido de marcas registradas.

As ordens de buscas foram cumpridas ao longo dos últimos dias por cerca de 30 policiais civis do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes (Deccof) e do 7º Departamento de Polícia Civil.

Conforme a PCMG, as investigações prosseguem para identificar os responsáveis e outros pontos de falsificação de calçados e acessórios.

Tópicos relacionados:

calcados-falsificados centro-oeste-de-minas falsificacao nova-serrana pcmg polo-calcadista

